Старт ЧЕ-2026 по футзалу: сборная Украины объявила финальную заявку

Сегодня, 21 января, стартует Чемпионат Европы-2026 по футзалу, где также примет участие сборная Украины. Сборная Украины объявила финальную заявку игроков на турнир, передает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.

Детали

Финальная заявка Национальной сборной Украины на Евро-2026 в Литве, Латвии и Словении выглядит следующим образом:

Вратари: Иван Белимов ("Каспий", Казахстан), Александр Сухов (ХИТ), Юрий Савенко ("Киев Футзал");

Универсалы: Евгений Жук, Игорь Чернявский, Александр Педяш, Владислав Первеев (все – ХИТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниил Абакшин (все – "Евробус", Польша), Петр Шотурма, Илья Приходько ("Ураган"), Игорь Корсун ("Осасуна Магна", Испания), Николай Микитюк ("Рибера Наварра", Испания).

Дополнение

Чемпионат Европы-2026 по футзалу начинается сегодня, 21 января, и продлится до 7 февраля, и пройдет сразу в трех странах: Литве, Латвии и Словении. Открывать турнир сегодня будут Хорватия и Франция (в 17:00), а заключительный поединок игрового дня проведут Латвия и Грузия (в 20:00).

Наша сборная, которая попала в группу B, начнет свои выступления в четверг, 22 января, матчем против Армении в литовском Каунасе.

Следующий матч наша команда сыграет 25 января против Литвы, а заключительный поединок группового этапа против Чехии подопечные Александра Косенко проведут 28 января в Риге.

Все участники турнира:

Группа A: Латвия, Хорватия, Грузия, Франция;

Группа B: Литва, Армения, Чехия, Украина;

Группа C: Словения, Беларусь, Испания, Бельгия;

Группа D: Италия, Венгрия, Португалия, Польша.

На групповом этапе сборные сыграют по три матча - по одному против каждого из соперников. Матчи 1/4 финала турнира, куда выйдут по две лучшие команды в своих группах, пройдут 31 января. Решающий матч и игра за 3 место состоятся 7 февраля.

Напомним

Сборная Украины по футзалу среди игроков с нарушениями зрения выиграла чемпионат мира в Турции, победив Англию со счетом 3:2. Украинские футзалисты продолжают доминировать на мировом уровне.