Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 28082 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 49297 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 44038 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 70836 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 39781 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 60269 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 26983 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29953 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 27590 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Старт ЧЕ-2026 по футзалу: сборная Украины объявила финальную заявку

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Чемпионат Европы-2026 по футзалу стартует 21 января и пройдет в Литве, Латвии и Словении. Сборная Украины объявила финальную заявку игроков на турнир.

Старт ЧЕ-2026 по футзалу: сборная Украины объявила финальную заявку

Сегодня, 21 января, стартует Чемпионат Европы-2026 по футзалу, где также примет участие сборная Украины. Сборная Украины объявила финальную заявку игроков на турнир, передает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.

Детали

Финальная заявка Национальной сборной Украины на Евро-2026 в Литве, Латвии и Словении выглядит следующим образом:

Вратари: Иван Белимов ("Каспий", Казахстан), Александр Сухов (ХИТ), Юрий Савенко ("Киев Футзал");

Универсалы: Евгений Жук, Игорь Чернявский, Александр Педяш, Владислав Первеев (все – ХИТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниил Абакшин (все – "Евробус", Польша), Петр Шотурма, Илья Приходько ("Ураган"), Игорь Корсун ("Осасуна Магна", Испания), Николай Микитюк ("Рибера Наварра", Испания).

Дополнение

Чемпионат Европы-2026 по футзалу начинается сегодня, 21 января, и продлится до 7 февраля, и пройдет сразу в трех странах: Литве, Латвии и Словении. Открывать турнир сегодня будут Хорватия и Франция (в 17:00), а заключительный поединок игрового дня проведут Латвия и Грузия (в 20:00).

Наша сборная, которая попала в группу B, начнет свои выступления в четверг, 22 января, матчем против Армении в литовском Каунасе.

Следующий матч наша команда сыграет 25 января против Литвы, а заключительный поединок группового этапа против Чехии подопечные Александра Косенко проведут 28 января в Риге.

Все участники турнира:

  • Группа A: Латвия, Хорватия, Грузия, Франция;
    • Группа B: Литва, Армения, Чехия, Украина;
      • Группа C: Словения, Беларусь, Испания, Бельгия;
        • Группа D: Италия, Венгрия, Португалия, Польша.

          На групповом этапе сборные сыграют по три матча - по одному против каждого из соперников. Матчи 1/4 финала турнира, куда выйдут по две лучшие команды в своих группах, пройдут 31 января. Решающий матч и игра за 3 место состоятся 7 февраля.

          Напомним

          Сборная Украины по футзалу среди игроков с нарушениями зрения выиграла чемпионат мира в Турции, победив Англию со счетом 3:2. Украинские футзалисты продолжают доминировать на мировом уровне.

          Павел Башинский

          Спорт
          Амфутбол
          Беларусь
          Рига
          Награды УЕФА в области массового туризма
          Каунас
          Латвия
          Армения
          Словения
          Англия
          Франция
          Литва
          Бельгия
          Чешская Республика
          Хорватия
          Италия
          Испания
          Португалия
          Турция
          Венгрия
          Украина
          Казахстан
          Польша