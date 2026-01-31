Україна зіграє з Францією у чвертьфіналі Євро-2026 з футзалу

$42.850.00
51.240.00
ukenru
10:12 • 14 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 594 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 2240 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 21218 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 39794 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 42209 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 28071 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 26014 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 22091 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 22390 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
5м/с
75%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українці негативно ставляться до очільників США, Китаю та рф: соціологи назвали "лідера"31 січня, 00:37 • 17948 перегляди
ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg31 січня, 02:32 • 11468 перегляди
Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року04:21 • 7280 перегляди
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo05:18 • 11529 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"06:30 • 15060 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 594 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 42209 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 26612 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 31493 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 34897 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 1356 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 4818 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 15630 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 15577 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 15847 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Серіали

Україна зіграє з Францією у чвертьфіналі Євро-2026 з футзалу

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Збірна України з футзалу 31 січня зустрінеться з Францією у чвертьфіналі Чемпіонату Європи-2026. Матч відбудеться в Ризі о 17:00, букмекери віддають перевагу Україні.

Україна зіграє з Францією у чвертьфіналі Євро-2026 з футзалу
fff.fr

Збірна України з футзалу сьогодні, 31 січня, зустрінеться із збірною Франції у чвертьфіналі Чемпіонату Європи-2026, пише УНН з посиланням на УАФ. 

Деталі 

"Національна збірна України з футзалу зіграє у чвертьфіналі Євро-2026 проти Франції", - ів повідомленні. 

Поєдинок у латвійській Ризі розпочнеться на "Арена Рига" о 17:00. Матч можна буде подивитися на платформі MEGOGO. 

Зазначимо, букмекери віддають перевагу збірній Україні з коефіцієнтом - 1,9. На перемогу Франції коефіцієнт - 3,1. 

Доповнення

Чемпіонат Європи-2026 розпочався 21 січня, і триватиме до 7 лютого, та пройде одразу у трьох країнах: Литві, Латвії та Словенії. 

У першому поєдинку у групі В, який завершився скандалом, наша збірна поступилася Вірменії - 2:1. 

“Лохи, Україна. Лохи, на*уй”: УАФ звернулася до УЄФА щодо висловлювань гравця збірної Вірменії під час матчу ЧЄ-202623.01.26, 18:40 • 3586 переглядiв

У другому матчі Україна здолала збірну Литви із рахунком 4:1. 

А в заключному матчі групи національна команда обіграла збірну Чехії - 5:3.

Павло Башинський

Спорт
Рига
Латвія
Вірменія
Словенія
Франція
Литва
Чехія
Україна