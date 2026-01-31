Україна зіграє з Францією у чвертьфіналі Євро-2026 з футзалу
Київ • УНН
Збірна України з футзалу 31 січня зустрінеться з Францією у чвертьфіналі Чемпіонату Європи-2026. Матч відбудеться в Ризі о 17:00, букмекери віддають перевагу Україні.
Деталі
"Національна збірна України з футзалу зіграє у чвертьфіналі Євро-2026 проти Франції", - ів повідомленні.
Поєдинок у латвійській Ризі розпочнеться на "Арена Рига" о 17:00. Матч можна буде подивитися на платформі MEGOGO.
Зазначимо, букмекери віддають перевагу збірній Україні з коефіцієнтом - 1,9. На перемогу Франції коефіцієнт - 3,1.
Доповнення
Чемпіонат Європи-2026 розпочався 21 січня, і триватиме до 7 лютого, та пройде одразу у трьох країнах: Литві, Латвії та Словенії.
У першому поєдинку у групі В, який завершився скандалом, наша збірна поступилася Вірменії - 2:1.
“Лохи, Україна. Лохи, на*уй”: УАФ звернулася до УЄФА щодо висловлювань гравця збірної Вірменії під час матчу ЧЄ-202623.01.26, 18:40 • 3586 переглядiв
У другому матчі Україна здолала збірну Литви із рахунком 4:1.
А в заключному матчі групи національна команда обіграла збірну Чехії - 5:3.