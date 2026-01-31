$42.850.00
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 20665 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 39150 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 41612 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 27841 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 25842 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 21984 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 22339 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 21840 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 22763 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смерти
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 3
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экране
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервью
Украина сыграет с Францией в четвертьфинале Евро-2026 по футзалу

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Сборная Украины по футзалу 31 января встретится с Францией в четвертьфинале Чемпионата Европы-2026. Матч состоится в Риге в 17:00, букмекеры отдают предпочтение Украине.

Украина сыграет с Францией в четвертьфинале Евро-2026 по футзалу
fff.fr

Сборная Украины по футзалу сегодня, 31 января, встретится со сборной Франции в четвертьфинале Чемпионата Европы-2026, пишет УНН со ссылкой на УАФ. 

Детали 

"Национальная сборная Украины по футзалу сыграет в четвертьфинале Евро-2026 против Франции", - говорится в сообщении. 

Поединок в латвийской Риге начнется на "Арена Рига" в 17:00. Матч можно будет посмотреть на платформе MEGOGO. 

Отметим, букмекеры отдают предпочтение сборной Украины с коэффициентом - 1,9. На победу Франции коэффициент - 3,1. 

Дополнение

Чемпионат Европы-2026 начался 21 января и продлится до 7 февраля, и пройдет сразу в трех странах: Литве, Латвии и Словении. 

В первом поединке в группе В, который завершился скандалом, наша сборная уступила Армении - 2:1. 

«Лохи, Украина. Лохи, на*уй»: УАФ обратилась в УЕФА по поводу высказываний игрока сборной Армении во время матча ЧЕ-202623.01.26, 18:40 • 3586 просмотров

Во втором матче Украина одолела сборную Литвы со счетом 4:1. 

А в заключительном матче группы национальная команда обыграла сборную Чехии - 5:3.

Павел Башинский

Украина