Украина сыграет с Францией в четвертьфинале Евро-2026 по футзалу
Киев • УНН
Сборная Украины по футзалу 31 января встретится с Францией в четвертьфинале Чемпионата Европы-2026. Матч состоится в Риге в 17:00, букмекеры отдают предпочтение Украине.
Сборная Украины по футзалу сегодня, 31 января, встретится со сборной Франции в четвертьфинале Чемпионата Европы-2026, пишет УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
"Национальная сборная Украины по футзалу сыграет в четвертьфинале Евро-2026 против Франции", - говорится в сообщении.
Поединок в латвийской Риге начнется на "Арена Рига" в 17:00. Матч можно будет посмотреть на платформе MEGOGO.
Отметим, букмекеры отдают предпочтение сборной Украины с коэффициентом - 1,9. На победу Франции коэффициент - 3,1.
Дополнение
Чемпионат Европы-2026 начался 21 января и продлится до 7 февраля, и пройдет сразу в трех странах: Литве, Латвии и Словении.
В первом поединке в группе В, который завершился скандалом, наша сборная уступила Армении - 2:1.
«Лохи, Украина. Лохи, на*уй»: УАФ обратилась в УЕФА по поводу высказываний игрока сборной Армении во время матча ЧЕ-202623.01.26, 18:40 • 3586 просмотров
Во втором матче Украина одолела сборную Литвы со счетом 4:1.
А в заключительном матче группы национальная команда обыграла сборную Чехии - 5:3.