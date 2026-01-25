Євро-2026 з футзалу: Україна перемогла Литву із рахунком 4:1

$43.170.00
50.520.00
ukenru
18:28 • 2778 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
16:32 • 5482 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
16:17 • 7230 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
15:48 • 6280 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 11646 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 13591 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 13531 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 15026 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 25995 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 44011 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
85%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Міненерго показали, як відновлюється енергетика України після масованих російських ударівVideo25 січня, 09:44 • 6946 перегляди
Депутату райради на Закарпатті оголосили підозру через приховані мільйони в деклараціїPhoto25 січня, 10:19 • 5426 перегляди
За добу росіяни обстріляли Донеччину 9 разів: евакуйовано 84 людини, з яких 25 дітей - ОВАPhoto25 січня, 10:31 • 6102 перегляди
Україну накриє похолодання до -16 градусів, але потім прийде потепління: прогноз на 26 січня25 січня, 11:58 • 6902 перегляди
Україна отримала французькі ударні дрони Rodeur з дальністю до 500 км25 січня, 12:10 • 4014 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 84224 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 97710 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 107403 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 101030 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 101961 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 19653 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 19836 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 36363 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 36789 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 49748 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Bild

Євро-2026 з футзалу: Україна перемогла Литву із рахунком 4:1

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Збірна України з футзалу перемогла Литву з рахунком 4:1 на Євро-2026. Українці набрали три очки та посідають друге місце в групі В.

Євро-2026 з футзалу: Україна перемогла Литву із рахунком 4:1

Збірна України у другому поєдинку на чемпіонаті Євро-2026 із футзалу здолала збірну Литви із рахунком 4:1, передає УНН із посиланням на УАФ.

Деталі

У другому поєдинку фінального турніру Євро-2026 із футзалу збірна України в Каунасі на "Жальгіріс-Арені" зустрічалася з одним із господарів змагань — Литвою.

Після поразки в стартовому матчі від Вірменії (1:2) підопічні Олександра Косенка вже не мали права на помилку. У стартовій п'ятірці наш наставник порівняно з поєдинком із вірменами зробив дві зміни. Місце у воротах замість Юрія Савенка зайняв Олександр Сухов, а на майданчик замість Артема Фаренюка вийшов Олександр Педяш. 

Старт першого тайму був досить нервовим, із великою кількістю порушень правил. Лише на 7-й хвилині українцям вдалося відкрити рахунок. Потужним ударом із дальньої відстані відзначився Ігор Чернявський.

Збірна України з футзалу поступилась вірменам у першому турі ЧЄ-202622.01.26, 19:14 • 4155 переглядiв

Після цього ініціативою повністю заволоділа наша команда. Синьо-жовті створили кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, і на 13-й хвилині Владислав Первєєв після розіграшу кутового вдруге засмутив голкіпера литовців. 

По перерві українці продовжили атакувати й на 23-й хвилині забили втретє. Чудово зіграв наш голкіпер Олександр Сухов, який спочатку врятував власні ворота, а потім пройшов пів майданчика й віддав гольову передачу на Ігоря Корсуна.

Уже за 10 хвилин до фінального свистка литовці перейшли на гру в п'ять польових, і на 33-й хвилині Даниіл Абакшин покарав їх за ризик, спрямувавши м'яч у порожні ворота. Лише після цього супернику вдалося розмочити рахунок. Дальній удар на 36-й хвилині вийшов у Володимира Дерендяєва.

Отже, 4:1 — перемога збірної України, яка набрала три очки й вийшла на друге місце в групі В. 

Як повідомили в УАФ, наступний матч Євро-2026 синьо-жовті проведуть 28 січня проти Чехії.

Антоніна Туманова

Спорт
Каунас
Вірменія
Литва
Чехія
Україна