Євро-2026 з футзалу: Україна перемогла Литву із рахунком 4:1
Київ • УНН
Збірна України з футзалу перемогла Литву з рахунком 4:1 на Євро-2026. Українці набрали три очки та посідають друге місце в групі В.
Збірна України у другому поєдинку на чемпіонаті Євро-2026 із футзалу здолала збірну Литви із рахунком 4:1, передає УНН із посиланням на УАФ.
Деталі
У другому поєдинку фінального турніру Євро-2026 із футзалу збірна України в Каунасі на "Жальгіріс-Арені" зустрічалася з одним із господарів змагань — Литвою.
Після поразки в стартовому матчі від Вірменії (1:2) підопічні Олександра Косенка вже не мали права на помилку. У стартовій п'ятірці наш наставник порівняно з поєдинком із вірменами зробив дві зміни. Місце у воротах замість Юрія Савенка зайняв Олександр Сухов, а на майданчик замість Артема Фаренюка вийшов Олександр Педяш.
Старт першого тайму був досить нервовим, із великою кількістю порушень правил. Лише на 7-й хвилині українцям вдалося відкрити рахунок. Потужним ударом із дальньої відстані відзначився Ігор Чернявський.
Збірна України з футзалу поступилась вірменам у першому турі ЧЄ-202622.01.26, 19:14 • 4155 переглядiв
Після цього ініціативою повністю заволоділа наша команда. Синьо-жовті створили кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, і на 13-й хвилині Владислав Первєєв після розіграшу кутового вдруге засмутив голкіпера литовців.
По перерві українці продовжили атакувати й на 23-й хвилині забили втретє. Чудово зіграв наш голкіпер Олександр Сухов, який спочатку врятував власні ворота, а потім пройшов пів майданчика й віддав гольову передачу на Ігоря Корсуна.
Уже за 10 хвилин до фінального свистка литовці перейшли на гру в п'ять польових, і на 33-й хвилині Даниіл Абакшин покарав їх за ризик, спрямувавши м'яч у порожні ворота. Лише після цього супернику вдалося розмочити рахунок. Дальній удар на 36-й хвилині вийшов у Володимира Дерендяєва.
Отже, 4:1 — перемога збірної України, яка набрала три очки й вийшла на друге місце в групі В.
Як повідомили в УАФ, наступний матч Євро-2026 синьо-жовті проведуть 28 січня проти Чехії.