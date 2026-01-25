Евро-2026 по футзалу: Украина победила Литву со счетом 4:1
Киев • УНН
Сборная Украины по футзалу победила Литву со счетом 4:1 на Евро-2026. Украинцы набрали три очка и занимают второе место в группе В.
Сборная Украины во втором поединке на чемпионате Евро-2026 по футзалу одолела сборную Литвы со счетом 4:1, передает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Во втором поединке финального турнира Евро-2026 по футзалу сборная Украины в Каунасе на "Жальгирис-Арене" встречалась с одним из хозяев соревнований — Литвой.
После поражения в стартовом матче от Армении (1:2) подопечные Александра Косенко уже не имели права на ошибку. В стартовой пятерке наш наставник по сравнению с поединком с армянами сделал два изменения. Место в воротах вместо Юрия Савенко занял Александр Сухов, а на площадку вместо Артема Фаренюка вышел Александр Педяш.
Старт первого тайма был довольно нервным, с большим количеством нарушений правил. Лишь на 7-й минуте украинцам удалось открыть счет. Мощным ударом с дальней дистанции отличился Игорь Чернявский.
После этого инициативой полностью завладела наша команда. Сине-желтые создали несколько опасных моментов у ворот соперника, и на 13-й минуте Владислав Первеев после розыгрыша углового во второй раз огорчил голкипера литовцев.
После перерыва украинцы продолжили атаковать и на 23-й минуте забили в третий раз. Отлично сыграл наш голкипер Александр Сухов, который сначала спас собственные ворота, а затем прошел полплощадки и отдал голевую передачу на Игоря Корсуна.
Уже за 10 минут до финального свистка литовцы перешли на игру в пять полевых, и на 33-й минуте Даниил Абакшин наказал их за риск, направив мяч в пустые ворота. Лишь после этого сопернику удалось размочить счет. Дальний удар на 36-й минуте получился у Владимира Дерендяева.
Итак, 4:1 — победа сборной Украины, которая набрала три очка и вышла на второе место в группе В.
Как сообщили в УАФ, следующий матч Евро-2026 сине-желтые проведут 28 января против Чехии.