«Лохи, Украина. Лохи, на*уй»: УАФ обратилась в УЕФА по поводу высказываний игрока сборной Армении во время матча ЧЕ-2026

Игрок сборной Армении Денис Неведров, натурализованный россиянин, во время празднования гола на площадке в матче своей команды на Чемпионате Европы-2026 против сборной Украины выкрикивал в прямой эфир: "Лохи, Украина. Лохи, нах*й". Украинская ассоциация футбола обратилась в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА по поводу расследования данного инцидента и призвала Ассоциацию применить дисциплинарные санкции к игроку, передает УНН.

Украинская ассоциация футбола обратилась в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА в связи с инцидентом, произошедшим после матча группового этапа чемпионата Европы по футзалу 2026 года между сборными Армении и Украины - говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после финального свистка один из игроков сборной Армении допустил публичное высказывание оскорбительного характера в адрес Украины, что было зафиксировано на видео во время трансляции матча. УАФ видит в действиях игрока национальной сборной Армении неспортивное поведение, что является нарушением Дисциплинарных правил УЕФА.

В УАФ заявили, что в письме в УЕФА указано, что "упомянутый игрок имеет российское происхождение и гражданство российской федерации (что подтверждается персональными данными игрока на официальном веб-сайте МФК "Тюмень")".

Учитывая реалии жестокой войны, развязанной российской федерацией против Украины с целью уничтожения нашего государства, посягательства на его независимость и убийства украинских граждан только за их происхождение, национальную идентичность и стремление жить на своей земле, россия и российский народ ежедневно демонстрируют ненависть и презрение к украинцам в своих действиях и публичных заявлениях как на государственном, так и на частном уровнях - заявили в УАФ.

В Ассоциации подчеркнули, что язык ненависти, основанный на унижении достоинства и презрении по национальному признаку, является настоящим проявлением ксенофобии - одной из самых тяжелых форм дискриминации.

Таким образом, этот случай значительно серьезнее, чем просто неспортивное поведение игрока национальной сборной во время официального матча чемпионата Европы по футзалу 2026 года под эгидой УЕФА, за которым наблюдало многомиллионное футбольное сообщество. Мы настаиваем, что подобный язык ненависти и унижения достоинства неприемлем с точки зрения прав человека, здравого смысла и общих ценностей футбольной семьи. В связи с изложенным, просим Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА применить дисциплинарные санкции к игроку Денису Неведрову и национальной сборной Армении за неспортивное поведение после матча группового этапа чемпионата Европы по футзалу УЕФА 2026 года Армения - Украина, которое нарушает Дисциплинарные правила УЕФА - добавили в УАФ.

Контекст

После матча Чемпионата Европы-2026 по футзалу, в котором сборная Украины уступила Армении (2:1), игрок армян Денис Неведров, который является натурализованным россиянином, на камеру выкрикивал: "Лохи, Украина. Лохи, на*уй".

Также после матча Неведров выставил историю в Instagram, где закрыл флаг Украины оскорбительным эмодзи.

Впоследствии Неведров закрыл профиль в Instagram.

Неведров родился в России, но получил гражданство Армении в 2021 году и с тех пор выступает за национальную сборную. На его счету четыре матча за сборную России U-21. На клубном уровне 31-летний игрок выступает за "Тюмень".

