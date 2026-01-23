“Лохи, Україна. Лохи, на*уй”: УАФ звернулася до УЄФА щодо висловлювань гравця збірної Вірменії під час матчу ЧЄ-2026

Гравець збірної Вірменії денис нєвєдров, який є натуралізованим росіянином, під час святкування голу на майданчику у матчі своєї команди на Чемпіонаті Європи-2026 проти збірної України вигукував у прямий ефір: "Лохи, Україна. Лохи, нах*й". Українська асоціація футболу звернулася до Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА щодо розслідування даного інциденту та закликали Асоціацію застосувати дисциплінарні санкції до гравця, передає УНН.

Українська асоціація футболу звернулася до Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА у зв’язку з інцидентом, що стався після матчу групового етапу чемпіонату Європи з футзалу 2026 року між збірними Вірменії та України - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одразу після фінального свистка один із гравців збірної Вірменії допустив публічне висловлювання образливого характеру на адресу України, що було зафіксовано на відео під час трансляції матчу. УАФ вбачає в діях гравця національної збірної Вірменії неспортивну поведінку, що є порушенням Дисциплінарних правил УЄФА.

В УАФ заявили, що у листі до УЄФА зазначено, що "згаданий гравець має російське походження та громадянство російської федерації (що підтверджується персональними даними гравця на офіційному вебсайті МФК "Тюмень")".

З огляду на реалії жорстокої війни, розв’язаної російською федерацією проти України з метою знищення нашої держави, посягання на її незалежність та вбивства українських громадян лише за їхнє походження, національну ідентичність і прагнення жити на своїй землі, росія та російський народ щоденно демонструють ненависть і зневагу до українців у своїх діях і публічних заявах як на державному, так і на приватному рівнях - заявили в УАФ.

У Асоціації наголосили, що мова ненависті, заснована на приниженні гідності та зневазі за національною ознакою, є справжнім проявом ксенофобії - однієї з найтяжчих форм дискримінації.

Таким чином, цей випадок є значно серйознішим, ніж просто неспортивна поведінка гравця національної збірної під час офіційного матчу чемпіонату Європи з футзалу 2026 року під егідою УЄФА, за яким спостерігала багатомільйонна футбольна спільнота. Ми наполягаємо, що подібна мова ненависті та приниження гідності є неприйнятною з точки зору прав людини, здорового глузду та спільних цінностей футбольної родини. У зв’язку з викладеним, просимо Контрольний, етичний та дисциплінарний орган УЄФА застосувати дисциплінарні санкції до гравця дениса невєдрова та національної збірної Вірменії за неспортивну поведінку після матчу групового етапу чемпіонату Європи з футзалу УЄФА 2026 року Вірменія - Україна, яка порушує Дисциплінарні правила УЄФА - додали в УАФ.

Контекст

Після матчу Чемпіонату Європи-2026 з футзалу, у якому збірна України поступилася Вірменії (2:1), гравець вірмен денис нєвєдров, який є натуралізованим росіянином, на камеру викрикував: "Лохи, Україна. Лохи, на*уй".

Також після матчу нєвєдров виставив історію в Instagram, де закрив прапор України образливим емодзі.

Згодом нєвєдров закрив профіль в Instagram.

нєвєдров народився в росії, але набув громадянства Вірменії 2021 року і відтоді виступає за національну збірну. На його рахунку чотири матчі за збірну Росії U-21. На клубному рівні 31-річний гравець виступає за "Тюмень".

