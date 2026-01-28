Україна виходить до чвертьфіналу Євро-2026 з футзалу після перемоги над Чехією

Збірна України з футзалу завдяки перемозі над збірною Чехії у заключному матчі групового етапу (5:3) здобула путівку до 1/4 Чемпіонату Європи-2026, де зустрінеться із збірною Франції, передає УНН.

Деталі

Перший гол збірна України забила на 15-й хвилині: Ігор Чернявський прибрав захисника і потужним ударом у дальній кут відкрив рахунок.

За хвилину гол для України організували Олександр Сухов та Євгеній Жук: голкіпер дальнім кидком вкинув м’яч до штрафного чехів, і після помилки воротаря збірної Чехії, Жук відправив м’яч у порожні ворота – 2:0.

На другий тайм Чехія вийшла з п’ятьма польовими гравцями (без голкіпера), що довзило нашій команді майже одразу забити третій м’яч: Даниіл Абакшин обікрав гравця збірної Чехії та відправив м’яч у порожні ворота.

Ще за 5 хвилин Абакшин потужним ударом під поперечку зробив рахунок на табло - 4:0.

За дві хвилини Чехія все ж таки змоглася забити свій гол завдяки зусиллям Павела Дрозда, а ще за 6 Кноблох результативно зіграв на добиванні - 4:2.

За 4 хвилини до кінця поєдинку Назар Швед обійшов і захисників, і голкіпера чехів та забив п’ятий гол для України, а фінальний рахунок на табло встановив чех Заруба - 5:3 на користь збірної України.

У паралельному матчі збірна Вірменії зіграла із збірною Литви, що дозволило вірменам зайняти перше місце. Таким чином збірна України з другого місця виходить до 1/4 фіналу Євро, де зустрінеться із збірною Франції.

