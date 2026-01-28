Україна виходить до чвертьфіналу Євро-2026 з футзалу після перемоги над Чехією

$42.960.17
19:02 • 4544 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 7798 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 7784 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 8786 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
15:19 • 13018 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 15851 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 12377 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 23929 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 23667 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27604 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Сікорський закликав Маска обмежити Starlink для росіян: той вибухнув образами28 січня, 10:45 • 19681 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 31340 перегляди
"Я сам у шоці": Богдан Юсипчук повідомив про своє весілля у СШАPhoto28 січня, 11:44 • 6272 перегляди
Довічне увʼязнення за злочини проти власних дітей: на Волині засудили чоловіка за багаторічне сексуальне насильство28 січня, 12:12 • 3910 перегляди
Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: син акторки розкрив причину смерті зіркової матері28 січня, 12:30 • 13231 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 31486 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 61306 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 88965 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 68420 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 86973 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження18:25 • 3436 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 36804 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 35418 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 42115 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 44786 перегляди
Україна виходить до чвертьфіналу Євро-2026 з футзалу після перемоги над Чехією

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Збірна України з футзалу перемогла Чехію з рахунком 5:3 та вийшла до 1/4 Чемпіонату Європи-2026. Наступним суперником стане збірна Франції.

Україна виходить до чвертьфіналу Євро-2026 з футзалу після перемоги над Чехією

Збірна України з футзалу завдяки перемозі над збірною Чехії у заключному матчі групового етапу (5:3) здобула путівку до 1/4 Чемпіонату Європи-2026, де зустрінеться із збірною Франції, передає УНН

Деталі 

Перший гол збірна України забила на 15-й хвилині: Ігор Чернявський прибрав захисника і потужним ударом у дальній кут відкрив рахунок. 

За хвилину гол для України організували Олександр Сухов та Євгеній Жук: голкіпер дальнім кидком вкинув м’яч до штрафного чехів, і після помилки воротаря збірної Чехії, Жук відправив м’яч у порожні ворота – 2:0. 

На другий тайм Чехія вийшла з п’ятьма польовими гравцями (без голкіпера), що довзило нашій команді майже одразу забити третій м’яч: Даниіл Абакшин обікрав гравця збірної Чехії та відправив м’яч у порожні ворота. 

Ще за 5 хвилин Абакшин потужним ударом під поперечку зробив рахунок на табло - 4:0. 

За дві хвилини Чехія все ж таки змоглася забити свій гол завдяки зусиллям Павела Дрозда, а ще за 6 Кноблох результативно зіграв на добиванні - 4:2. 

За 4 хвилини до кінця поєдинку Назар Швед обійшов і захисників, і голкіпера чехів та забив п’ятий гол для України, а фінальний рахунок на табло встановив чех Заруба - 5:3 на користь збірної України. 

У паралельному матчі збірна Вірменії зіграла із збірною Литви, що дозволило вірменам зайняти перше місце. Таким чином збірна України з другого місця виходить до 1/4 фіналу Євро, де зустрінеться із збірною Франції. 

“Лохи, Україна. Лохи, на*уй”: УАФ звернулася до УЄФА щодо висловлювань гравця збірної Вірменії під час матчу ЧЄ-202623.01.26, 18:40 • 3534 перегляди

Павло Башинський

