Украина выходит в четвертьфинал Евро-2026 по футзалу после победы над Чехией

Сборная Украины по футзалу благодаря победе над сборной Чехии в заключительном матче группового этапа (5:3) завоевала путевку в 1/4 Чемпионата Европы-2026, где встретится со сборной Франции, передает УНН.

Детали

Первый гол сборная Украины забила на 15-й минуте: Игорь Чернявский убрал защитника и мощным ударом в дальний угол открыл счет.

Через минуту гол для Украины организовали Александр Сухов и Евгений Жук: голкипер дальним броском вбросил мяч в штрафную чехов, и после ошибки вратаря сборной Чехии, Жук отправил мяч в пустые ворота – 2:0.

На второй тайм Чехия вышла с пятью полевыми игроками (без голкипера), что позволило нашей команде почти сразу забить третий мяч: Даниил Абакшин обокрал игрока сборной Чехии и отправил мяч в пустые ворота.

Еще через 5 минут Абакшин мощным ударом под перекладину сделал счет на табло - 4:0.

Через две минуты Чехия все же смогла забить свой гол благодаря усилиям Павела Дрозда, а еще через 6 Кноблох результативно сыграл на добивании - 4:2.

За 4 минуты до конца поединка Назар Швед обошел и защитников, и голкипера чехов и забил пятый гол для Украины, а финальный счет на табло установил чех Заруба - 5:3 в пользу сборной Украины.

В параллельном матче сборная Армении сыграла со сборной Литвы, что позволило армянам занять первое место. Таким образом сборная Украины со второго места выходит в 1/4 финала Евро, где встретится со сборной Франции.

«Лохи, Украина. Лохи, на*уй»: УАФ обратилась в УЕФА по поводу высказываний игрока сборной Армении во время матча ЧЕ-2026