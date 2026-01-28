$42.960.17
19:02 • 4710 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 8102 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 8024 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 9020 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
15:19 • 13134 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 15958 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 12432 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 23972 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 23690 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27624 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Украина выходит в четвертьфинал Евро-2026 по футзалу после победы над Чехией

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Сборная Украины по футзалу победила Чехию со счетом 5:3 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы-2026. Следующим соперником станет сборная Франции.

Украина выходит в четвертьфинал Евро-2026 по футзалу после победы над Чехией

Сборная Украины по футзалу благодаря победе над сборной Чехии в заключительном матче группового этапа (5:3) завоевала путевку в 1/4 Чемпионата Европы-2026, где встретится со сборной Франции, передает УНН

Детали 

Первый гол сборная Украины забила на 15-й минуте: Игорь Чернявский убрал защитника и мощным ударом в дальний угол открыл счет. 

Через минуту гол для Украины организовали Александр Сухов и Евгений Жук: голкипер дальним броском вбросил мяч в штрафную чехов, и после ошибки вратаря сборной Чехии, Жук отправил мяч в пустые ворота – 2:0. 

На второй тайм Чехия вышла с пятью полевыми игроками (без голкипера), что позволило нашей команде почти сразу забить третий мяч: Даниил Абакшин обокрал игрока сборной Чехии и отправил мяч в пустые ворота. 

Еще через 5 минут Абакшин мощным ударом под перекладину сделал счет на табло - 4:0. 

Через две минуты Чехия все же смогла забить свой гол благодаря усилиям Павела Дрозда, а еще через 6 Кноблох результативно сыграл на добивании - 4:2. 

За 4 минуты до конца поединка Назар Швед обошел и защитников, и голкипера чехов и забил пятый гол для Украины, а финальный счет на табло установил чех Заруба - 5:3 в пользу сборной Украины. 

В параллельном матче сборная Армении сыграла со сборной Литвы, что позволило армянам занять первое место. Таким образом сборная Украины со второго места выходит в 1/4 финала Евро, где встретится со сборной Франции. 

«Лохи, Украина. Лохи, на*уй»: УАФ обратилась в УЕФА по поводу высказываний игрока сборной Армении во время матча ЧЕ-202623.01.26, 18:40 • 3534 просмотра

Павел Башинский

