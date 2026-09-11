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россия повысила выплаты до миллионов, но контрактников стало меньше

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

За январь–август 2026 года контракт с Минобороны рф подписали 234 тысячи человек — на 10% меньше, чем в прошлом году. Выплаты достигают 3,4 млн рублей.

россия повысила выплаты до миллионов, но контрактников стало меньше

Несмотря на рекордные выплаты, в рф снизилось количество желающих подписать контракт с минобороны рф. В частности, за январь-август 2026 года в армию рф завербовали на 26 тысяч меньше солдат, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает независимое издание "Верстка", передает УНН.

Вербовка контрактников в российскую армию сокращается, несмотря на повышение финансовых бонусов за отправку на фронт и случаи принудительной мобилизации в 18 субъектах рф. С января по август 2026 года контракт с минобороны подписали 234 тысячи человек, подсчитал немецкий Институт проблем международной безопасности 

– пишет издание.

По имеющейся информации, темпы вербовки в рф снизились на 10% по сравнению с таким же периодом 2025 года. Количество новых контрактников сократилось на 26 тысяч человек. 

В то же время россия продолжает увеличивать финансовые стимулы для желающих подписать контракт.

Размер единовременной выплаты по контракту в регионах россии достиг почти 1,8 млн рублей. Наибольший бонус в размере 3,4 млн рублей сейчас предлагает волгоградская область 

– говорится в публикации.

Напомним

россия прорабатывает планы новой волны мобилизации в 2026–2027 годах. В этом году рф планирует набрать 300 тысяч человек, и еще 300 тысяч в следующем.  

Алла Киосак

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