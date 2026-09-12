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20-30 хвилин на полі бою: у ГУР розповів про тривалість життя російських новобранців

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Олег Іващенко заявив, що російський новобранець живе на фронті в середньому 20–30 хвилин. Генерали рф просять мобілізувати 800 тисяч людей.

20-30 хвилин на полі бою: у ГУР розповів про тривалість життя російських новобранців

росія зазнає значних втрат на фронті, а середня тривалість життя новобранця після прибуття на поле бою може становити від 20 до 30 хвилин. Про це повідомив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко в ексклюзивному інтерв’ю британському The Times, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що росія щодня набирає близько 1000 військовослужбовців, а іноді цей показник сягає 1200 осіб. Водночас втрати окупаційних військ, за його словами, є значно більшими.

росія набирає приблизно 1000 людей щодня, іноді - 1200. Але подивіться на ці втрати. Учора - 1410, позавчора - 1551. Із них 835, близько 60%, - загиблі в бою

- зазначив Іващенко.

За його словами, середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою становить від 20 до 30 хвилин.

Іващенко також заявив про низький моральний дух російських військових та небажання значної частини населення рф воювати.

Моральний дух противника дуже низький, тому що ніхто не хоче воювати. І стан населення росії такий же: більшість людей насправді не хочуть війни

- сказав начальник ГУР.

Що кажуть у ГУР щодо нової мобілізації у рф

Генерали російської окупаційної армії попросили кремль провести мобілізацію 800 тисяч людей після так званих виборів у вересні. Водночас росія зазнає значних втрат на фронті, а середня тривалість життя новобранця після прибуття на поле бою може становити від 20 до 30 хвилин. Про це повідомив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко в ексклюзивному інтерв’ю британському The Times, передає УНН.

За словами Іващенка, російське військове керівництво звернулося до президента рф володимира путіна з проханням мобілізувати 800 тисяч осіб після проведення вересневих виборів.

Начальник ГУР водночас поставив під сумнів спроможність росії одночасно мобілізувати таку кількість людей.

Нагадаємо

росія підняла виплати до мільйонів, але контрактників стало менше. За січень–серпень 2026 року контракт із міноборони рф підписали 234 тисячі людей - на 10% менше, ніж торік. Виплати сягають 3,4 млн рублів.

Олександра Василенко

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