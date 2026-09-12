В ГУР назвали продолжительность жизни российских новобранцев на фронте

20–30 минут на поле боя: в ГУР рассказали о продолжительности жизни российских новобранцев

Россия несёт значительные потери на фронте, а средняя продолжительность жизни новобранца после прибытия на поле боя может составлять от 20 до 30 минут. Об этом сообщил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко в эксклюзивном интервью британской The Times, передаёт УНН.

Детали

Он отметил, что Россия ежедневно набирает около 1000 военнослужащих, а иногда этот показатель достигает 1200 человек. В то же время потери оккупационных войск, по его словам, значительно больше.

Россия набирает примерно 1000 человек ежедневно, иногда — 1200. Но посмотрите на эти потери. Вчера — 1410, позавчера — 1551. Из них 835, около 60%, — погибшие в бою

— отметил Иващенко.

По его словам, средняя продолжительность жизни российского новобранца после прибытия на поле боя составляет от 20 до 30 минут.

Иващенко также заявил о низком моральном духе российских военнослужащих и нежелании значительной части населения РФ воевать.

Моральный дух противника очень низкий, потому что никто не хочет воевать. И состояние населения России такое же: большинство людей на самом деле не хотят войны

— сказал начальник ГУР.

Что говорят в ГУР относительно новой мобилизации в РФ

Генералы российской оккупационной армии попросили Кремль провести мобилизацию 800 тысяч человек после так называемых выборов в сентябре. В то же время Россия несёт значительные потери на фронте, а средняя продолжительность жизни новобранца после прибытия на поле боя может составлять от 20 до 30 минут. Об этом сообщил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко в эксклюзивном интервью британской The Times, передаёт УНН.

По словам Иващенко, российское военное руководство обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой мобилизовать 800 тысяч человек после проведения сентябрьских выборов.

Начальник ГУР в то же время поставил под сомнение способность России одновременно мобилизовать такое количество людей.

Напомним

Россия повысила выплаты до миллионов, но контрактников стало меньше. За январь–август 2026 года контракт с Минобороны РФ подписали 234 тысячи человек — на 10% меньше, чем в прошлом году. Выплаты достигают 3,4 млн рублей.