Израиль одобрил ввод международных сил в Газу по плану Трампа

$44.8151.06
ukenru
26 июля, 19:05 • 9788 просмотра
Удар рф по Чернигову - количество пострадавших возросло до 25 человек, спасательные работы завершеныPhoto
26 июля, 16:48 • 22280 просмотра
путин снова "блеснул знанием" истории и заговорил о претензиях соседей на запад Украины
26 июля, 13:57 • 21917 просмотра
БПЛА рф атаковал супермаркет АТБ в Чернигове, есть погибшие и раненые, среди жертв - ребенок
26 июля, 13:14 • 25397 просмотра
Зеленский встретится с Трампом в Белом доме на следующей неделе - ABC News
26 июля, 11:20 • 25990 просмотра
Иран прекратил удары на фоне паузы в атаках США
26 июля, 09:18 • 20102 просмотра
Силы обороны Украины поразили в Крыму объект «Черноморнефтегаз» и подтвердили удар по тюменскому НПЗ
26 июля, 07:13 • 17284 просмотра
Европа может не успеть заполнить газовые хранилища к зиме из-за дефицита поставок - Reuters
25 июля, 21:56 • 28032 просмотра
Не менее 5 ракет атаковали Киев, в нескольких районах вспыхнули пожары, атака продолжается
25 июля, 16:32 • 65739 просмотра
Выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026 во Львове отменили из-за удара РФ по Киевщине
25 июля, 15:21 • 59692 просмотра
Минобороны заставит ТЦК использовать бодикамеры - нардепPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.1м/с
62%
744мм
Популярные новости
Число пострадавших от удара рф по АТБ в Чернигове возросло до 20, объявлен день траура26 июля, 16:12 • 11948 просмотра
Украинский сумоист Явгусишин в третий раз выиграл Кубок императора в Японии26 июля, 17:14 • 7886 просмотра
Турецкий сухогруз Golden Leo затонул после ракетного удара рф по Одесской областиVideo26 июля, 17:55 • 5492 просмотра
Израильский авиаудар ликвидировал высокопоставленного военного ХАМАС в Газе - Reuters26 июля, 18:34 • 3436 просмотра
путин признал проблемы с точностью гиперзвуковой ракеты "Циркон"20:36 • 10797 просмотра
публикации
Метеоритный дождь потока Дельта-Аквариды: когда наблюдать в 2026 году26 июля, 07:19 • 33604 просмотра
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 120338 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 111107 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 116368 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 168063 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Линдси Грэм
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Чернигов
Польша
Реклама
УНН Lite
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 40196 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 116711 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 119615 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 153021 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 141417 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Кх-59
Социальная сеть
Техника
Ми-24

Израиль одобрил ввод международных сил в Газу по плану Трампа

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Правительство Израиля одобрило ввод Международных стабилизационных сил в сектор Газа. Контингент из 200 человек будет действовать в координации с израильской армией.

Израиль одобрил ввод международных сил в Газу по плану Трампа

Правительство Израиля одобрило введение Международных стабилизационных сил (МСС) в сектор Газа, что является частью 20-пунктного «мирного плана» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа для Газы. Об этом сообщает Al Jazeera, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что одобрено привлечение международных стабилизационных сил в сектор Газа, контингент должен действовать в районах анклава, которые не находятся под военным контролем Израиля, и координировать свои действия с израильской армией.

Сроки развертывания МСС, в состав которых ... войдут 200 человек из «дружественных стран, таких как Уганда и Марокко», не названы. Кабинет министров определил, что Израиль будет иметь полномочия утверждать, какие страны могут направлять силы. После выполнения соглашения Трампа Израиль будет определять, кто может, а кто не может въезжать в сектор Газа, а также сколько помощи и продовольствия можно будет ввезти

- говорится в статье.

Указывается, что документ предусматривает создание международного «Совета мира» для контроля за вопросами управления и восстановления территории, а также формирование технократического органа - Национального комитета по управлению Газой. Среди других положений плана - разоружение ХАМАС и постепенный вывод израильских войск из анклава.

Напомним

В воскресенье, 26 июля, в результате израильского авиаудара погибли высокопоставленный представитель палестинской службы внутренней безопасности, которую контролирует группировка ХАМАС, и его соратник.

Израильские военные задержали более 70 подозреваемых на Западном берегу реки Иордан26.07.26, 02:35 • 3084 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Уганда
Израиль
Марокко
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Сектор Газа