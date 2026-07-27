Израиль одобрил ввод международных сил в Газу по плану Трампа

Правительство Израиля одобрило введение Международных стабилизационных сил (МСС) в сектор Газа, что является частью 20-пунктного «мирного плана» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа для Газы. Об этом сообщает Al Jazeera, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что одобрено привлечение международных стабилизационных сил в сектор Газа, контингент должен действовать в районах анклава, которые не находятся под военным контролем Израиля, и координировать свои действия с израильской армией.

Сроки развертывания МСС, в состав которых ... войдут 200 человек из «дружественных стран, таких как Уганда и Марокко», не названы. Кабинет министров определил, что Израиль будет иметь полномочия утверждать, какие страны могут направлять силы. После выполнения соглашения Трампа Израиль будет определять, кто может, а кто не может въезжать в сектор Газа, а также сколько помощи и продовольствия можно будет ввезти - говорится в статье.

Указывается, что документ предусматривает создание международного «Совета мира» для контроля за вопросами управления и восстановления территории, а также формирование технократического органа - Национального комитета по управлению Газой. Среди других положений плана - разоружение ХАМАС и постепенный вывод израильских войск из анклава.

Напомним

В воскресенье, 26 июля, в результате израильского авиаудара погибли высокопоставленный представитель палестинской службы внутренней безопасности, которую контролирует группировка ХАМАС, и его соратник.

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