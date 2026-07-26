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Израильские военные задержали более 70 подозреваемых на Западном берегу реки Иордан

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Израильские военные задержали более 70 подозреваемых на оккупированном Западном берегу после столкновений, в которых погибли двое израильтян и четверо палестинцев.

Израильские военные задержали более 70 подозреваемых на Западном берегу реки Иордан
Фото: АР

Израильские военные в течение ночи и дня субботы задержали более 70 подозреваемых на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление армии Израиля, пишет УНН.

Детали

Задержания произошли на следующий день после столкновений, в результате которых погибли двое израильских военных и четверо палестинцев.

По данным AP, жители Западного берега реки Иордан в последнее время все чаще сталкиваются с ростом насилия на фоне политики нынешнего правительства Израиля, которое усилило контроль над оккупированными территориями.

Израильская армия не уточнила, в каких именно населенных пунктах проводились задержания и какие обвинения предъявили подозреваемым.

Израиль готовит масштабную военную операцию на Западном берегу реки Иордан после гибели гражданина25.07.26, 02:16 • 3648 просмотров

Степан Гафтко

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