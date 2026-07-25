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Израиль готовит масштабную военную операцию на Западном берегу реки Иордан после гибели гражданина

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Израиль отменил отпуска военных на Западном берегу и перебрасывает дополнительные подразделения после смертоносного нападения, в котором погиб израильтянин. Также погибли четверо палестинцев.

Израиль готовит масштабную военную операцию на Западном берегу реки Иордан после гибели гражданина

Израиль объявил о подготовке масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан после смертельного инцидента, в результате которого погиб израильтянин. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

По данным издания, израильская армия отменила отпуска военнослужащих на Западном берегу и начала переброску в регион дополнительных подразделений.

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По информации Yle, утром 25 июля возле поселения Хават Гилад и палестинской деревни Тель погиб гражданин Израиля. В тех же инцидентах также погибли четверо палестинцев.

Район, где произошли события, находится под израильским контролем с 1967 года.

Yle отмечает, что уровень насилия на Западном берегу реки Иордан резко возрос после начала войны в секторе Газа осенью 2023 года.

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Степан Гафтко

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