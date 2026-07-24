Моссад заявил о раскрытии предполагаемого заговора Ирана для нападений на израильских чиновников
Киев • УНН
Израильская разведка совместно с партнерами раскрыла заговор Ирана по нападениям на высокопоставленных чиновников. Иран использовал иностранцев через посредников для сбора данных и подготовки атак.
Израильская разведывательная служба "Моссад" заявила, что совместно с международными партнерами сорвала десятки вероятных планов Ирана по нападениям на высокопоставленных лиц Израиля. Об этом говорится в заявлении, обнародованном канцелярией премьер-министра Израиля, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
По данным "Моссада", Министерство разведки Ирана пыталось использовать иностранных граждан для проникновения в Израиль с целью сбора разведывательной информации и последующей подготовки нападений на израильских высокопоставленных лиц.
Как утверждает израильская разведка, для вербовки исполнителей иранская сторона привлекала "преступных посредников", которые подыскивали людей, способных въехать в Израиль и выполнять поставленные задачи.
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"Моссад" сообщил, что вместе со Службой общей безопасности "Шин Бет" и международными партнерами удалось сорвать "десятки планов нападений Ирана". По утверждению спецслужбы, это помогло спасти "многочисленные жизни" и провести следственные и правовые действия в отношении лиц, причастных к террористической деятельности.
Несмотря на эти усилия по сокрытию прямого участия Ирана, метод посредников неоднократно оказывался уязвимым, а операционные сбои раскрывали иранских ответственных за атаки
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