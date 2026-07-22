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Израиль и Ливан проведут новый раунд мирных переговоров в Риме 4 августа

Киев • УНН

 • 910 просмотра

Следующий раунд мирных переговоров между Израилем и Ливаном состоится в Риме 4 августа. Рамочное соглашение предусматривает разоружение "Хезболлы" и вывод израильских войск из южного Ливана.

Израиль и Ливан проведут новый раунд мирных переговоров в Риме 4 августа

Дипломаты Израиля и Ливана проведут следующий раунд мирных переговоров в Риме 4 августа. Об этом сообщил агентству Reuters ливанский чиновник, передает УНН.

В течение трех месяцев две страны вели очные переговоры при посредничестве США, стремясь положить конец конфликту между израильской армией и боевой группировкой "Хезболла", которую поддерживает Иран.

Бои вспыхнули 2 марта после того, как "Хезболла" выпустила ракеты по Израилю в ответ на свои первые удары по Ирану.

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Однако, несмотря на то, что напряженность между США и Ираном в последние недели снова обострилась, Израиль не нанес новых ударов, а боевые действия в Ливане заметно затихли.

В прошлом месяце было достигнуто рамочное соглашение, которое включало будущее разоружение "Хезболлы" и поэтапный вывод израильских войск из южного Ливана.

Вчера в регионе были замечены военнослужащие ливанской армии, но Армия обороны Израиля пока остается там.

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Некоторые высокопоставленные чиновники израильского правительства хотят продолжать оккупацию "буферной зоны" на юге Ливана, которая, по их словам, необходима для защиты собственных поселений на севере.

Переговоры до сих пор также не включали "Хезболлу".

Антонина Туманова

Новости Мира
Израиль
Reuters
Рим
Армия обороны Израиля
Ливан
Соединённые Штаты
Иран