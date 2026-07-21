Двое парамедиков Красного Креста ранены в результате взрыва мины на юге Ливана

Два парамедика Ливанского Красного Креста получили ранения, а карета скорой помощи была повреждена в результате взрыва мины во вторник на юге Ливана, передает УНН со ссылкой на CNN.

Службы быстрого реагирования координировали свои действия с властями, чтобы обеспечить безопасный доступ к восточному району Завтар, и помогали искать пропавшего без вести человека, когда произошел взрыв.

Ливанский Красный Крест заявил, что координирует свои действия с ливанской армией и другими органами власти, чтобы обеспечить безопасность района, который был усеян минами и "остатками войны", чтобы обеспечить безопасную эвакуацию парамедиков из этого района.

Израильские военные заявили, что слышали об инциденте и расследуют его.

Взрыв произошел, когда Израиль начал выводить свои войска из частей южного Ливана в соответствии с соглашением, заключенным при посредничестве США, что открыло путь для ливанской армии.