Израиль начал пилотный частичный вывод войск с юга Ливана – CNN
Киев • УНН
Армия обороны Израиля начала пилотную программу частичного вывода войск с юга Ливана, передав контроль над тремя деревнями ливанской армии. Израиль не планирует полностью покидать регион, пока "Хезболла" не будет разоружена.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала пилотную программу частичного вывода войск с юга Ливана, передав контроль над тремя населенными пунктами Ливанским вооруженным силам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление израильских военных, пишет УНН.
Детали
В ЦАХАЛ заявили, что корректируют свое военное присутствие в одном из пилотных районов, чтобы дать возможность ливанской армии выполнять свои функции, одновременно сохраняя право Израиля на самооборону и реагирование на возможные угрозы.
По словам израильских военных, пилотный проект должен проверить способность Ливанских вооруженных сил обеспечивать суверенитет и безопасность в трех определенных деревнях. За процессом, как отмечается, будут наблюдать Соединенные Штаты.
Израиль не планирует полностью покидать юг Ливана
По данным CNN, частичное сокращение военного присутствия предусмотрено 14-пунктовым рамочным соглашением, заключенным между Израилем и Ливаном при посредничестве США. Ранее Государственный департамент США сообщил о запуске программы, которая охватывает три деревни вблизи так называемой "желтой линии", отделяющей оккупированную Израилем территорию в Ливане.
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Заявление о начале реализации программы было обнародовано накануне визита президента Ливана Джозефа Ауна в Вашингтон, где он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
В то же время израильская сторона подчеркнула, что не намерена полностью выводить войска из Ливана, пока поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла" не будет разоружена. В ЦАХАЛ заявили, что израильские военные останутся в "зоне безопасности" столько, сколько потребуется для защиты общин на севере Израиля.
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