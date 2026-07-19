Президент Ливана прибыл в США для переговоров с Трампом
Киев • УНН
Джозеф Аун прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. На повестке дня безопасность и ситуация в регионе на фоне напряженности между Израилем и Хезболлой.
Президент Ливана Джозеф Аун прибыл в Вашингтон накануне запланированных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление администрации президента Ливана, пишет УНН.
Детали
По информации ливанской стороны, самолет Ауна приземлился на авиабазе Эндрюс близ Вашингтона. Там его встретили посол Ливана в США Нада Муавад и сотрудники дипломатического представительства.
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В воскресенье ливанский президент должен провести переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, а во вторник запланирована его встреча с Дональдом Трампом в Белом доме. Также Аун проведет ряд переговоров с американскими сенаторами и представителями администрации США.
На повестке дня – безопасность и ситуация в регионе
Как отмечает CNN, визит происходит на фоне продолжающейся напряженности между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла", несмотря на заключенные при посредничестве США договоренности о прекращении огня.
В прошлом месяце США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен был способствовать прекращению боевых действий в Ливане в рамках более широкого плана деэскалации.
Кроме того, во время предыдущих переговоров в Вашингтоне Израиль и Ливан договорились о выводе израильских войск из двух районов на юге Ливана перед началом следующего раунда переговоров.
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