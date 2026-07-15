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Ливан и Израиль завершили два дня «позитивных» переговоров – чиновник США

Киев • УНН

 • 680 просмотра

В Риме завершились переговоры Ливана и Израиля при посредничестве США. Американский чиновник сообщил о прогрессе в реализации плана пилотной зоны, который предусматривает вывод израильских войск.

Ливан и Израиль завершили два дня «позитивных» переговоров – чиновник США

В среду Ливан и Израиль завершили переговоры при посредничестве США в Риме, при этом американский чиновник заявил о достижении прогресса в реализации плана, который может привести к началу вывода израильских войск из некоторых районов южного Ливана в течение нескольких дней, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Два давних противника провели переговоры на уровне послов в посольстве США в Риме во вторник и среду – это шестой раунд личных переговоров с момента начала новой войны 2 марта между Израилем и ливанской вооруженной группировкой "Хезболла", спровоцированной более широким региональным конфликтом.

В рамках рамочного соглашения от 26 июня, заключенного при посредничестве США, Ливан и Израиль договорились о реализации проекта "пилотной зоны", который предусматривает разоружение воинствующих группировок — очевидно, имеется в виду "Хезболла" — а также размещение ливанских войск на юге и поэтапный вывод израильских сил.

В письменных комментариях, распространенных среди журналистов, американский чиновник назвал двухдневные переговоры "продуктивными и позитивными".

"Мы согласовали структуру и руководящие принципы процесса создания пилотной зоны, которые будут доработаны и реализованы в ближайшие дни", — заявил чиновник агентству Reuters.

Трамп призвал Нетаньяху начать вывод израильских войск из Сирии и Ливана14.07.26, 21:40 • 3816 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Израиль
Reuters
Рим
Ливан