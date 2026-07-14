Трамп призвал Нетаньяху начать вывод израильских войск из Сирии и Ливана
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать вывод израильских войск из Сирии и Ливана. По данным Axios, Нетаньяху вряд ли предпримет существенные шаги из-за выборов.
Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать вывод израильских войск из Сирии и Ливана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, передает УНН.
Президент Трамп во время телефонного разговора заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Израиль должен начать передислокацию своих войск из Сирии, и призвал его сделать то же самое в Ливане
Как пишет издание, за три месяца до выборов, которые являются экзистенциально важными для его политического выживания и личной свободы, Нетаньяху вряд ли предпримет какие-либо существенные шаги для вывода израильских войск с оккупированной им территории в Сирии или позволит дальнейшие передислокации в Ливане, кроме той, на которую он уже согласился.
Но просьбы Трампа усиливают давление на израильского лидера. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время оккупирует значительную часть южного Ливана и южной Сирии - присутствие, по словам правительства, необходимое для предотвращения очередного вторжения, подобного тому, что произошло 7 октября
Один из чиновников США заявил, что Трамп сказал Нетаньяху, что присутствие израильских военных на сирийской территории создает напряженность и может привести к эскалации.
Они не хотят, чтобы вы там были. Вам следует передислоцироваться
Напомним
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанесет мощный удар по Ирану, если Тегеран совершит нападение на его страну.