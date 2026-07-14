Трамп призвал Нетаньяху начать вывод израильских войск из Сирии и Ливана

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать вывод израильских войск из Сирии и Ливана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, передает УНН.

Президент Трамп во время телефонного разговора заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Израиль должен начать передислокацию своих войск из Сирии, и призвал его сделать то же самое в Ливане

Как пишет издание, за три месяца до выборов, которые являются экзистенциально важными для его политического выживания и личной свободы, Нетаньяху вряд ли предпримет какие-либо существенные шаги для вывода израильских войск с оккупированной им территории в Сирии или позволит дальнейшие передислокации в Ливане, кроме той, на которую он уже согласился.

Но просьбы Трампа усиливают давление на израильского лидера. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время оккупирует значительную часть южного Ливана и южной Сирии - присутствие, по словам правительства, необходимое для предотвращения очередного вторжения, подобного тому, что произошло 7 октября

Один из чиновников США заявил, что Трамп сказал Нетаньяху, что присутствие израильских военных на сирийской территории создает напряженность и может привести к эскалации.

Они не хотят, чтобы вы там были. Вам следует передислоцироваться