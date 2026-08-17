Кушнер встретился с Нетаньяху после переговоров с ХАМАС

Посланник США Джаред Кушнер встречается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы продвинуть заблокированный мирный план администрации Трампа для Газы, через день после встречи с ХАМАС, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

Нетаньяху публично отверг последний 15-пунктный план, который президент США Дональд Трамп назвал большим прорывом в конце прошлого месяца, поставив под сомнение будущее соглашения.

В воскресенье Кушнер провёл редкую встречу с новым лидером ХАМАС Халилем аль-Хайей в Эль-Аламейне в Египте. В ней также принял участие директор поддерживаемого США Совета мира Николай Младенов.

Чиновник, знакомый с этим вопросом, заявил, что целью встречи было превратить план прекращения огня в "конкретные, поддающиеся проверке шаги", включая разоружение ХАМАС, вывод израильских войск и начало реконструкции.

ХАМАС согласился на план разоружения, но предупредил, что это может произойти лишь при условии, что Израиль выполнит свои обязательства, включая прекращение почти ежедневных ударов по Газе и начало вывода войск из анклава.

В совместном заявлении в воскресенье группа арабских и мусульманских стран, включая посредников Египет и Катар, осудила Израиль за отклонение плана.

"Такой отказ подтверждает, что Израиль теперь несёт ответственность за препятствование усилиям по установлению мира в Газе и на остальной оккупированной палестинской территории", – заявили правительства.

Кушнер встретился с лидером ХАМАС по вопросу дорожной карты Газы, следующая встреча — с Нетаньяху