Осень на даче: что нужно сделать, чтобы подготовить участок к зиме

С началом октября дачный сезон приближается к завершению, и начинается время главных осенних забот. От того, насколько внимательно хозяева подготовят сад, огород и постройки к холодам, зависит, в каком состоянии участок встретит весну.

Ночные заморозки могут появиться уже в октябре, поэтому откладывать дела на последний момент не стоит. УНН объясняет, на что обратить внимание в первую очередь.

С чего начать уборку дачного участка

Осенние работы на даче удобно начинать с наведения порядка на территории. Рекомендуем начать со сбора опавших листьев. Если оставить их лежать плотным слоем на газоне или дорожках, они будут удерживать влагу, затенять траву и способствовать развитию грибковых заболеваний. Здоровые листья можно использовать для компоста или мульчи, а листья, поврежденные вредителями, с плесенью и белыми или черными пятнами грибка лучше вывезти с участка. Кроме того, стоит убрать листья с садовых дорожек и ступеней. После дождя на них легко поскользнуться, упасть и получить травму.

Далее следует в последний раз в этом году скосить траву, убрать ботву и другие растительные остатки, привести в порядок дорожки и площадки. Особое внимание стоит уделить водостокам и дождеприемникам: их необходимо очистить от листьев и мусора, чтобы во время осенних дождей и весеннего таяния снега вода не застаивалась возле фундамента и не затапливала здания.

Сбор урожая, обрезка и защита деревьев: что нужно сделать в саду осенью

В саду первоочередная задача — собрать поздний урожай яблок и груш. Плоды, оставшиеся на земле или ветках, не стоит оставлять на зиму, поскольку падалица и мумифицированные плоды могут стать источником болезней и привлечь различных вредителей.

После листопада наступает время санитарной обрезки. Сухие, больные и просто лишние ветви удаляют. Крупные срезы после удаления обрабатывают садовым варом, чтобы предотвратить проникновение инфекции. Обработать от вредителей и болезней стоит даже те деревья, которым обрезка не требовалась. Это защитит их в течение осени-зимы, позволит набраться сил и расцвести весной, а также порадовать хозяев хорошим урожаем летом-осенью. Обрабатывать лучше в сухую безветренную погоду. Отметим, что при работе с препаратами важно соблюдать инструкцию производителя относительно концентрации и сроков, а также пользоваться средствами защиты.

После обработки начинается следующий этап. Здесь внимания требуют приствольные круги, которые необходимо замульчировать. Слой мульчи уменьшает испарение влаги и защищает корни от промерзания, поэтому пренебрегать ею не стоит.

Также деревья и кустарники подкармливают осенними удобрениями. Для этого обычно выбирают смеси с повышенным содержанием фосфора и калия, а азотные удобрения оставляют на весну, чтобы растения не пошли в активный рост накануне холодов.

Огород в октябре: убираем, обогащаем землю, высеваем сидераты

После сбора урожая на огороде нужно убрать ботву и растительные остатки. Растения, пораженные болезнями, не стоит закладывать в компост, чтобы не распространять инфекцию на следующий сезон.

Следующий шаг — подготовка почвы. Грядки перекапывают или рыхлят в зависимости от типа земли и выбранной системы обработки. В почву вносят органические удобрения, в частности компост и перегной: они улучшают ее структуру и питают растения в следующем сезоне.

Еще один способ восстановить землю — посеять сидераты — горчицу, рожь и фацелию. Высевать их стоит сразу после сбора урожая, пока почва еще теплая, а семена успеют взойти до холодов. Эти растения обогащают почву органическими веществами и помогают сдерживать рост сорняков. А после того, как они "отживут" свой век, сидераты просто заделывают в землю или оставляют на грядках в качестве мульчи.

Как подготовить цветы и кусты в саду к холодам

Цветникам на даче до наступления первых морозов тоже нужно уделить внимание. Отцветшие цветы и сухие стебли обрезают, а теплолюбивые растения укрывают, например, агроволокном или лапником. Разросшиеся многолетники делят и пересаживают: это омолаживает насаждения и позволяет получить новый посадочный материал. Корни растений мульчируют, что помогает уберечь их от вымерзания.

Осень — также время высаживать луковичные цветы. Тюльпаны и нарциссы стоит сажать так, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых морозов. Если всё сделать правильно, растения весной дадут дружные всходы, хорошо пойдут в рост и пышно зацветут.

Проверяем дом и хозяйственные постройки перед зимой

Подготовка дома и хозяйственных построек — одна из важнейших частей осенних хлопот. Нужно проверить и утеплить окна и двери, чтобы уменьшить теплопотери и не допустить сквозняков. Следует также осмотреть крышу и устранить протечки. Даже незаметные на первый взгляд или небольшие повреждения могут привести к тому, что во время оттепелей или весеннего таяния снега балки и другие конструкции намокнут. Кроме того, нужно уделить время утеплению труб, чтобы уберечь их от замерзания.

Отдельно найдите время проверить электропроводку и освещение. Неисправная проводка повышает риск пожара, особенно когда на даче чаще включают обогревательные приборы.

В подсобных помещениях осенью хозяева убирают лишние вещи и наводят порядок. Это освобождает место для хранения инвентаря и облегчает доступ к нужным вещам. Если дом отапливается, заранее заготавливают дрова, уголь или другой запас топлива. Хранить его следует в сухом месте, соблюдая правила пожарной безопасности. Если дом зимой отапливаться не будет, перед отъездом стоит вынуть электроприборы из розеток.

Как сделать так, чтобы замёрзшая вода на даче не превратилась в проблему

Вода, оставшаяся в системах, в морозы превращается в лёд и может повредить трубы, шланги и оборудование. Поэтому воду сливают из систем полива, шлангов и бочек. Пустые бочки лучше перевернуть или накрыть, чтобы в них не собиралась дождевая вода, которая в морозы превратится в лёд и разорвёт ёмкость. Шланги и инвентарь для полива тоже убирают и просушивают перед хранением.

Скважину или помпу консервируют в соответствии с инструкцией к оборудованию. Колодец проверяют и при необходимости очищают от листьев, ила и мусора. Обратим внимание на то, что, когда во время чистки колодца нужно спуститься внутрь, безопаснее поручить эту работу специалистам. Если делать всё самостоятельно, есть риск отравиться вредными газами, которые могут скапливаться на дне.

Готовим дачный инвентарь к зимовке

Садовый инвентарь прослужит дольше, если подготовить его к зимовке. Для этого инструменты очищают от земли и растительных остатков. Металлические части просушивают и смазывают, чтобы предотвратить ржавление, а деревянные черенки осматривают на наличие трещин и зачищают. После этого инвентарь убирают в сухое место. Заодно целесообразно проверить его состояние и при необходимости отремонтировать, чтобы весной не тратить время на поиски исправных инструментов.

Кроме того, в октябре–ноябре на даче стоит проверить запасы и определиться с тем, хватает ли семян, удобрений и средств защиты растений и не истёк ли срок их годности. Это позволяет вовремя докупить необходимое и планировать весенние работы без спешки. Сами семена и удобрения следует хранить в сухом помещении, защищённом от грызунов и влаги. А укрывной материал готовят заранее, чтобы иметь его под рукой, когда прогнозы пообещают первые заморозки.

Работы на даче осенью: о чём не нужно забывать

Во время осенних работ на даче не стоит забывать о трёх важных вещах.

Первое — прогноз погоды. Большинство осенних работ (например, обработку сада или перекопку) лучше выполнять в сухую погоду, а первые заморозки не должны застать врасплох. Поэтому за прогнозами синоптиков стоит следить особенно внимательно.

Второе — планирование всех хозяйственных работ, которое позволит избежать усталости и успеть всё завершить вовремя. Все активности удобно распределить на несколько выходных, начиная с тех, которые больше всего зависят от погоды.

Третье — всё же получать удовольствие от каждого дня на даче, несмотря на то что летний сезон закончился. Ведь общение с природой может дарить радость в любое время года.

Напомним

Ранее мы рассказывали читателям о том, что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая.