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Пианиста с круизного лайнера спасли после девяти часов в океане

Киев • УНН

 • 1442 просмотра

Пианист Royal Caribbean упал за борт возле острова Каталина. Рыбаки нашли его в 32 км от побережья и доставили в больницу.

Пианиста с круизного лайнера спасли после девяти часов в океане
Источник: CBS News

Пианиста с круизного лайнера нашли в воде примерно в 32 км от побережья Калифорнии в США после падения за борт. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

Двое рыбаков обнаружили сотрудника компании Royal Caribbean недалеко от острова Каталина в пятницу, 6 ноября, и, по мнению официальных лиц, он мог находиться в Тихом океане девять часов, сообщает CBS News, американский партнер BBC.

"Я подумал: "Да, это человек. Остановите лодку; давайте бросим все наши швартовые", — цитирует издание слова Гранта Гарретта, вспоминая момент, когда он и Шон Нортон заметили человека за бортом.

Мужчину, имя которого пока не установлено, доставили в больницу в стабильном состоянии, сообщила BBC Береговая охрана США, добавив, что проводит расследование инцидента.

Рыбаки говорят, что мужчина представился пианистом на 14-палубном круизном лайнере Ovation of the Seas.

"Единственное, что он мне сказал, было: "Спасибо. Я думал, что умру", — сказал Нортон.

Береговая охрана США сообщила в заявлении, что получила сообщение от "доброго самаритянина, который вытащил из воды человека в сознании".

Пострадавшего передали спасателям Ньюпорт-Бич в США, которые подтвердили, что он является сотрудником круизного лайнера Ovation of the Seas, говорится в сообщении.

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Юлия Шрамко

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