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Піаніста з круїзного лайнера врятували після дев'яти годин в океані

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Піаніст Royal Caribbean упав за борт біля острова Каталіна. Рибалки знайшли його за 32 км від узбережжя та доправили до лікарні.

Піаніста з круїзного лайнера врятували після дев'яти годин в океані
Джерело: CBS News

Піаніста з круїзного лайнера знайшли у воді приблизно за 32 км від узбережжя Каліфорнії у США після падіння за борт. Про це УНН пише з посиланням на BBC.

Деталі

Двоє рибалок виявили співробітника компанії Royal Caribbean недалеко від острова Каталіна в п'ятницю, 6 листопада, і, на думку офіційних осіб, він міг перебувати в Тихому океані дев'ять годин, повідомляє CBS News, американський партнер BBC.

"Я подумав: "Так, це людина. Зупиніть човен; давайте закинемо всі наші швартові", - цитує слова Гранта Гарретта видання, згадуючи момент, коли він і Шон Нортон помітили людину за бортом.

Чоловіка, ім'я якого поки не встановлено, доставили до лікарні у стабільному стані, повідомила ВВС Берегова охорона США, додавши, що проводить розслідування інциденту.

Рибалки кажуть, що чоловік представився піаністом на 14-палубному круїзному лайнері Ovation of the Seas.

"Єдине, що він мені сказав, було: "Дякую. Я думав, що помру", - сказав Нортон.

Берегова охорона США повідомила у заяві, що отримала повідомлення від "доброго самаритянина, який витяг із води людину у свідомості".

Потерпілого передали рятувальникам Ньюпорт-Біч у США, які підтвердили, що він є співробітником круїзного лайнера Ovation of the Seas, йдеться у повідомленні.

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Юлія Шрамко

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Каліфорнія