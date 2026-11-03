У порту Греції перевіряють круїзний лайнер через анонімне повідомлення про бомбу - ЗМІ

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Через погрозу вибуху на борту круїзного лайнера, що прямував до Ізраїлю, у порту на грецькому острові Сірос було проведено безпекову операцію. Причиною стало повідомлення від невідомої особи про те, що до корпусу судна прикріплено вибуховий пристрій, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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За інформацією агентства Reuters, на момент надходження погрози судно "Crown Iris" (під прапором Панами) готувалося до відправлення в Хайфу; на його борту перебували 940 пасажирів і 597 членів екіпажу.

Співробітники берегової охорони за участі службового собаки, навченого шукати вибухівку, та приватного водолаза обстежили судно. На місце події також прибув спеціальний підрозділ берегової охорони.

Під час первинного огляду вибухового пристрою виявлено не було. Очікується, що прибудуть також фахівці берегової охорони для проведення додаткових перевірок, після чого судно зможе продовжити свій рейс.

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