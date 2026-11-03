В порту Греции проверяют круизный лайнер из-за анонимного сообщения о бомбе — СМИ

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Из-за угрозы взрыва на борту круизного лайнера, направлявшегося в Израиль, в порту на греческом острове Сирос была проведена операция по обеспечению безопасности. Причиной стало сообщение неизвестного лица о том, что к корпусу судна прикреплено взрывное устройство, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По информации агентства Reuters, на момент поступления угрозы судно "Crown Iris" (под флагом Панамы) готовилось к отправлению в Хайфу; на его борту находились 940 пассажиров и 597 членов экипажа.

Сотрудники береговой охраны с участием служебной собаки, обученной искать взрывчатку, и частного водолаза обследовали судно. На место происшествия также прибыло специальное подразделение береговой охраны.

Во время первичного осмотра взрывное устройство обнаружено не было. Ожидается, что также прибудут специалисты береговой охраны для проведения дополнительных проверок, после чего судно сможет продолжить свой рейс.

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