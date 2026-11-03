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В порту Греции проверяют круизный лайнер из-за анонимного сообщения о бомбе — СМИ

Киев • УНН

 • 1594 просмотра

В порту греческого острова Сирос проверили лайнер Crown Iris с 1537 людьми на борту. Взрывчатку во время первичного осмотра не обнаружили.

В порту Греции проверяют круизный лайнер из-за анонимного сообщения о бомбе — СМИ
Фото: Reuters

Из-за угрозы взрыва на борту круизного лайнера, направлявшегося в Израиль, в порту на греческом острове Сирос была проведена операция по обеспечению безопасности. Причиной стало сообщение неизвестного лица о том, что к корпусу судна прикреплено взрывное устройство, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По информации агентства Reuters, на момент поступления угрозы судно "Crown Iris" (под флагом Панамы) готовилось к отправлению в Хайфу; на его борту находились 940 пассажиров и 597 членов экипажа.

Сотрудники береговой охраны с участием служебной собаки, обученной искать взрывчатку, и частного водолаза обследовали судно. На место происшествия также прибыло специальное подразделение береговой охраны.

Во время первичного осмотра взрывное устройство обнаружено не было. Ожидается, что также прибудут специалисты береговой охраны для проведения дополнительных проверок, после чего судно сможет продолжить свой рейс.

В Европе поступила серия сообщений об угрозах взрыва на борту самолётов03.11.26, 17:08 • 3218 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Взрывы
Эвакуация
Израиль
Хранитель
Панама
Reuters