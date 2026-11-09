Индия готова стать посредником в разблокировании экспорта зерна из Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, как Россия блокирует экспорт зерна в Черном море. Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров, передает УНН.

Говорил с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Рассказал о ситуации в дипломатии. Активно готовимся по каждому из вопросов, который есть в повестке встречи в Абу-Даби. Со стороны Украины всегда конструктивный подход, и нужна такая же готовность идти на деэскалацию от России. Господин Премьер-министр не раз говорил, в том числе и российскому руководителю, что сейчас время заканчивать войну, а не продолжать