Индия готова стать посредником в разблокировании экспорта зерна из Украины — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский и Моди обсудили блокирование Россией экспорта зерна в Чёрном море. Индия готова помочь наладить продовольственные коридоры.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, как Россия блокирует экспорт зерна в Черном море. Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров, передает УНН.
Говорил с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Рассказал о ситуации в дипломатии. Активно готовимся по каждому из вопросов, который есть в повестке встречи в Абу-Даби. Со стороны Украины всегда конструктивный подход, и нужна такая же готовность идти на деэскалацию от России. Господин Премьер-министр не раз говорил, в том числе и российскому руководителю, что сейчас время заканчивать войну, а не продолжать
По словам Президента, важно, чтобы Индия нашла, какими своими шагами и диалогом с другими лидерами она может способствовать приближению конца войны. Одним из направлений может быть продовольственная безопасность.
Мы обсудили, как Россия блокирует экспорт зерна в Черном море. Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров, и рассчитываем на продолжение усилий в этом направлении
Зеленский подчеркнул, Россия должна понять, что от заблокированных морских путей страдает ее экономика и сотни миллионов людей в разных странах. Лидеры договорились, что команды будут на связи по этим и другим двусторонним вопросам.
Индия стремится к большей роли в усилиях по прекращению войны рф против Украины - Bloomberg05.10.26, 08:45 • 24273 просмотра