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Индия готова стать посредником в разблокировании экспорта зерна из Украины — Зеленский

Киев • УНН

 • 2824 просмотра

Зеленский и Моди обсудили блокирование Россией экспорта зерна в Чёрном море. Индия готова помочь наладить продовольственные коридоры.

Индия готова стать посредником в разблокировании экспорта зерна из Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, как Россия блокирует экспорт зерна в Черном море. Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров, передает УНН.

Говорил с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Рассказал о ситуации в дипломатии. Активно готовимся по каждому из вопросов, который есть в повестке встречи в Абу-Даби. Со стороны Украины всегда конструктивный подход, и нужна такая же готовность идти на деэскалацию от России. Господин Премьер-министр не раз говорил, в том числе и российскому руководителю, что сейчас время заканчивать войну, а не продолжать 

- заявил Зеленский. 

По словам Президента, важно, чтобы Индия нашла, какими своими шагами и диалогом с другими лидерами она может способствовать приближению конца войны. Одним из направлений может быть продовольственная безопасность.

Мы обсудили, как Россия блокирует экспорт зерна в Черном море. Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров, и рассчитываем на продолжение усилий в этом направлении 

- добавил Глава государства. 

Зеленский подчеркнул, Россия должна понять, что от заблокированных морских путей страдает ее экономика и сотни миллионов людей в разных странах. Лидеры договорились, что команды будут на связи по этим и другим двусторонним вопросам.

Индия стремится к большей роли в усилиях по прекращению войны рф против Украины - Bloomberg05.10.26, 08:45 • 24273 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Абу-Даби
Индия
Нарендра Моди
Владимир Зеленский
Украина