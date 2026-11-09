$45.320.1250.650.40
ukenru
15:06 • 476 перегляди
На мосту Патона в Києві змінять схему руху - на що варто звернути увагу водіямPhoto
14:49 • 1906 перегляди
Індія готова стати посередником у розблокуванні експорту зерна з України - Зеленський
Ексклюзив
14:33 • 4014 перегляди
Бізнес закликав правоохоронців припинити тиск на підприємства: чи допоможуть нові підходи вирішити проблему авіалізингу
14:15 • 5352 перегляди
Місія МВФ розпочала перегляд програми фінансування: чи отримає Україна $1,67 млрд
14:05 • 3910 перегляди
НАТО направить свого представника на переговори в Абу-Дабі - хто поїде від Альянсу
12:57 • 9022 перегляди
В Абу-Дабі будуть тристоронні переговори, з європейцями заплановано координацію - Умєров
11:19 • 13720 перегляди
Рада підтримала створення Космічних сил ЗСУ - що передбачається
10:30 • 15404 перегляди
Генштаб підтвердив ураження під петербургом заводу, залученого у забезпечення паливом "Іскандерів"
09:55 • 14744 перегляди
Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, є аварійні відключення
09:19 • 15462 перегляди
Дзвінок путіну спричинив дипломатичний розкол у Європі щодо переговорів про Україну - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Трамп допустив отримання Україною "іншої форми" після війни9 листопада, 06:28 • 19512 перегляди
Стрілок з Кракова помер у лікарні9 листопада, 06:37 • 6868 перегляди
Піаніста з круїзного лайнера врятували після дев'яти годин в океаніVideo9 листопада, 06:54 • 7784 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем10:04 • 15248 перегляди
Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіціVideo10:48 • 11986 перегляди
Публікації
Бізнес закликав правоохоронців припинити тиск на підприємства: чи допоможуть нові підходи вирішити проблему авіалізингу
Ексклюзив
14:33 • 3996 перегляди
Місія МВФ розпочала перегляд програми фінансування: чи отримає Україна $1,67 млрд14:15 • 5336 перегляди
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 47523 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 68755 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 89534 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дені Вільньов зізнався, що насолоджується вибором нового Джеймса Бонда12:44 • 5730 перегляди
Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіціVideo10:48 • 12081 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем10:04 • 15342 перегляди
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 45044 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 46816 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Starlink
Facebook
Instagram

Індія готова стати посередником у розблокуванні експорту зерна з України - Зеленський

Київ • УНН

 • 1920 перегляди

Зеленський і Моді обговорили блокування росією експорту зерна в Чорному морі. Індія готова допомогти налагодити продовольчі коридори.

Індія готова стати посередником у розблокуванні експорту зерна з України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єром Індії Нарендрою Моді, як росія блокує експорт зерна в Чорному морі. Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів, передає УНН.

Говорив із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Розповів про ситуацію в дипломатії. Активно готуємося по кожному з питань, яке є в адженді зустрічі в Абу-Дабі. З боку України завжди конструктивний підхід, і потрібна така ж готовність іти на деескалацію від росії. Пан Прем’єр-міністр не раз говорив, зокрема й російському очільнику, що зараз час закінчувати війну, а не продовжувати 

- заявив Зеленський. 

За словами Президента, важливо, щоб Індія знайшла, якими своїми кроками та діалогом з іншими лідерами вона може докластися до наближення кінця війни. Одним із напрямів може бути продовольча безпека.

Ми обговорили, як росія блокує експорт зерна в Чорному морі. Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів, і розраховуємо на продовження зусиль в цьому напрямі 

- додав Глава держави. 

Зеленський наголосив, росія має зрозуміти, що від заблокованих морських шляхів страждає її економіка та сотні мільйонів людей в різних країнах. Лідери домовились, що команди будуть на звʼязку щодо цих та інших двосторонніх питань.

Індія прагне більшої ролі у зусиллях з припинення війни рф проти України - Bloomberg05.10.26, 08:45 • 24273 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Абу-Дабі
Індія
Нарендра Моді
Володимир Зеленський
Україна