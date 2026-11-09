Індія готова стати посередником у розблокуванні експорту зерна з України - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський і Моді обговорили блокування росією експорту зерна в Чорному морі. Індія готова допомогти налагодити продовольчі коридори.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єром Індії Нарендрою Моді, як росія блокує експорт зерна в Чорному морі. Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів, передає УНН.
Говорив із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Розповів про ситуацію в дипломатії. Активно готуємося по кожному з питань, яке є в адженді зустрічі в Абу-Дабі. З боку України завжди конструктивний підхід, і потрібна така ж готовність іти на деескалацію від росії. Пан Прем’єр-міністр не раз говорив, зокрема й російському очільнику, що зараз час закінчувати війну, а не продовжувати
За словами Президента, важливо, щоб Індія знайшла, якими своїми кроками та діалогом з іншими лідерами вона може докластися до наближення кінця війни. Одним із напрямів може бути продовольча безпека.
Ми обговорили, як росія блокує експорт зерна в Чорному морі. Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів, і розраховуємо на продовження зусиль в цьому напрямі
Зеленський наголосив, росія має зрозуміти, що від заблокованих морських шляхів страждає її економіка та сотні мільйонів людей в різних країнах. Лідери домовились, що команди будуть на звʼязку щодо цих та інших двосторонніх питань.
Індія прагне більшої ролі у зусиллях з припинення війни рф проти України - Bloomberg05.10.26, 08:45 • 24273 перегляди