Індія готова стати посередником у розблокуванні експорту зерна з України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єром Індії Нарендрою Моді, як росія блокує експорт зерна в Чорному морі. Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів, передає УНН.

Говорив із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Розповів про ситуацію в дипломатії. Активно готуємося по кожному з питань, яке є в адженді зустрічі в Абу-Дабі. З боку України завжди конструктивний підхід, і потрібна така ж готовність іти на деескалацію від росії. Пан Прем’єр-міністр не раз говорив, зокрема й російському очільнику, що зараз час закінчувати війну, а не продовжувати