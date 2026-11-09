Атаки рф оставили без света часть 12 областей, введены аварийные отключения

Из-за атак рф на энергетику по состоянию на утро 9 ноября частично обесточены потребители в 12 областях. В трех областях введены аварийные отключения. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укрэнерго.

Детали

Из-за вражеских атак на энергообъекты по состоянию на утро есть обесточивания в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях. Из-за значительных повреждений наиболее сложной остается ситуация на Днепропетровщине и Киевщине - сообщили в Укрэнерго.

Энергетики, как указано, круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. Аварийно-восстановительные работы проводятся везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Из-за повреждения энергетического оборудования в части областей до конца суток вынужденно действуют ограничения:

для промышленности — графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 1,5 до 4 очередей).

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Сумской, Полтавской и Харьковской областях с утра применяются аварийные отключения. Предварительно обнародованные графики в этих регионах сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены, как только это позволит состояние энергосистемы - отметили в Укрэнерго.

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