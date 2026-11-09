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россия атаковала Украину 317 дронами - сколько уничтожили

Киев • УНН

 • 1618 просмотра

Ночью РФ запустила по Украине 317 беспилотников, в частности 105 реактивных Shahed. ПВО сбила или подавила 271 дрон.

россия атаковала Украину 317 дронами - сколько уничтожили

россия в ночь на 9 ноября нанесла удар по Украине 317 дронами. 271 из них сбиты или подавлены. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Откуда и чем атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 09 ноября (с 18:00 08 ноября) противник атаковал 317 ударными БпЛА типа Shahed (105 из них — реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Орёл, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Чауда, Гвардейское.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 271 вражеский БпЛА типа Shahed (81 из них — реактивные), пять S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронов других типов, несколько ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 31 локации, а также падение сбитых (обломков) в 9 локациях.

Новый рекорд: Россия потеряла 2 980 военнослужащих за сутки на войне в Украине09.11.26, 07:53 • 2640 просмотров

Юлия Шрамко

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