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росія атакувала Україну 317 дронами - скільки знищили

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Уночі рф запустила по Україні 317 безпілотників, зокрема 105 реактивних Shahed. ППО збила або придушила 271 дрон.

росія атакувала Україну 317 дронами - скільки знищили

росія у ніч на 9 листопада вдарила по Україні 317 дронами. 271 з них збито або придушено. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Звідки і чим атакувала рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 09 листопада (з 18:00 08 листопада) противник атакував 317 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них - реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллерово - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Чауда, Гвардійське.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 271 ворожий БпЛА типу Shahed (81 із них - реактивні), п’ять S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Новий рекорд: росія втратила 2 980 військових за добу на війні в Україні09.11.26, 07:53 • 1122 перегляди

Юлія Шрамко

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