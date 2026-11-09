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Новий рекорд: росія втратила 2 980 військових за добу на війні в Україні

Київ • УНН

 • 916 перегляди

За добу 8 листопада російські війська втратили 2 980 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 609 380 осіб.

Новий рекорд: росія втратила 2 980 військових за добу на війні в Україні

Протягом доби 8 листопада ворог втратив у війні в Україні 2 980 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 9 листопада сягнули близько 1 609 380 осіб.

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