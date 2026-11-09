Новий рекорд: росія втратила 2 980 військових за добу на війні в Україні
Київ • УНН
За добу 8 листопада російські війська втратили 2 980 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 609 380 осіб.
Протягом доби 8 листопада ворог втратив у війні в Україні 2 980 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 9 листопада сягнули близько 1 609 380 осіб.
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У жовтні росія втратила понад 54 тисячі військових убитими й важко пораненими.
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