Стрелок из Кракова умер в больнице

$45.320.1250.650.40
ukenru
06:00 • 10658 просмотра
Курс валют на 9 ноября: НБУ резко "обвалил" евро
02:55 • 11825 просмотра
Трамп подтвердил визит в Китай и встречу с Путиным и Си
9 ноября, 00:51 • 20930 просмотра
Рубио назвал гарантии безопасности главной темой переговоров в Абу-Даби
8 ноября, 21:14 • 24541 просмотра
Враг нанес удары по шести районам Днепропетровской области: двое погибшихPhoto
8 ноября, 18:57 • 8106 просмотра
Войска рф трижды атаковали спасателей во время ликвидации последствий обстрела в Камышевахе
8 ноября, 16:52 • 6434 просмотра
В Киеве меняют правила движения по мостам: какие ограничения введут
8 ноября, 16:19 • 29119 просмотра
россияне усилили военное присутствие в Олешках под прикрытием гуманитарной операции - Зеленский
8 ноября, 10:59 • 39139 просмотра
рф усиливает удары по экономике Украины накануне переговоров: какую тактику избрал Кремль
Эксклюзив
8 ноября, 09:28 • 34174 просмотра
Астропрогноз на 9–15 ноября: изменения во власти, новые возможности и важные решения для всех знаков зодиака
Эксклюзив
8 ноября, 08:32 • 55308 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Демократы США нацелились на импичмент министра обороны Хегсета — Bloomberg8 ноября, 22:16 • 5566 просмотра
АдН планирует саммит Германии, США и России без участия Украины — СМИ8 ноября, 23:18 • 8554 просмотра
На Ростовщине беспилотники ударили по мосту на трассе Р-280 — появились кадры атакиVideo9 ноября, 00:20 • 8082 просмотра
Мерц готов поговорить с путиным на саммите G20 в Майами9 ноября, 01:22 • 10481 просмотра
Обстрел Балаклеи: трое пострадавших, повреждены дома и учреждение культуры01:53 • 9778 просмотра
публикации
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году8 ноября, 11:27 • 33985 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
Эксклюзив
8 ноября, 08:32 • 55314 просмотра
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 76837 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 105415 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 78041 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Мухаммад бин Салман
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Иран
Германия
Реклама
УНН Lite
Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину7 ноября, 20:10 • 36352 просмотра
Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы7 ноября, 17:29 • 38554 просмотра
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo7 ноября, 08:57 • 44033 просмотра
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз6 ноября, 18:15 • 45386 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo6 ноября, 16:04 • 42728 просмотра
Актуальное
Отопление
Шахед-136
Техника
Фильм
FIFA (серия видеоигр)

Стрелок из Кракова умер в больнице

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

Мужчина, совершивший нападение на площади Кракова, умер в больнице 9 ноября. Прокуратура устанавливает мотивы и возможные связи.

Стрелок из Кракова умер в больнице
Фото: PAP

Виновник субботнего нападения на главной рыночной площади (Rynek Główny) в Кракове, Польша, умер в больнице утром в понедельник, 9 ноября. Об этом сообщила полиция Малопольского воеводства, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Сегодня утром мы получили из больницы информацию о смерти мужчины. Нас уведомила больница, но прокуратура предоставит больше информации

— сообщила пресс-служба малопольской полиции агентству PAP.

Прокуратура указала, что смерть преступника не останавливает расследование; прокуратура будет расследовать мотивы и возможные связи.

По данным прокуратуры, вскрытие тел шести жертв нападения в Кракове и трех людей, убитых в Островце-Свентокшиском, планируется начать в понедельник утром. Прокурор Эрик Стаселяк из Национальной прокуратуры сообщил PAP, что экспертиза, вероятно, может продлиться два дня из-за сложного характера огнестрельных ранений.

Малопольское отделение Национальной прокуратуры расследует оба дела. Согласно текущим данным, за оба инцидента ответственен один и тот же человек. Прокуратура расследует обстоятельства нападения в Кракове и убийства ближайших родственников 24-летнего нападавшего в Островце-Свентокшиском.

До смерти нападавшего прокуратура объявила, что проанализирует доказательства с целью предъявления обвинений и, возможно, подачи ходатайства о заключении его под стражу. Его состояние здоровья на тот момент описывалось как критическое.

Стрельба в Кракове

В субботу, 7 ноября, на главной рыночной площади в Кракове произошло нападение. 24-летний мужчина въехал на своем автомобиле на площадь, а затем открыл огонь из автоматического оружия по случайным людям. Шесть человек погибли, а 16 получили ранения, в том числе двое полицейских. Злоумышленник был ранен выстрелом. Полиция обнаружила тела трех ближайших родственников нападавшего в квартире его семьи в Островце-Свентокшиском.

В доме нападавшего в Кракове нашли тела трёх человек08.11.26, 00:21 • 43808 просмотров

Прокуратура расследует нападение в Кракове и убийство трех людей в Островце-Свентокшиском, расположенном примерно в 200 км от Кракова.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Краков
Польша