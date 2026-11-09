Стрелок из Кракова умер в больнице

Фото: PAP

Виновник субботнего нападения на главной рыночной площади (Rynek Główny) в Кракове, Польша, умер в больнице утром в понедельник, 9 ноября. Об этом сообщила полиция Малопольского воеводства, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Сегодня утром мы получили из больницы информацию о смерти мужчины. Нас уведомила больница, но прокуратура предоставит больше информации — сообщила пресс-служба малопольской полиции агентству PAP.

Прокуратура указала, что смерть преступника не останавливает расследование; прокуратура будет расследовать мотивы и возможные связи.

По данным прокуратуры, вскрытие тел шести жертв нападения в Кракове и трех людей, убитых в Островце-Свентокшиском, планируется начать в понедельник утром. Прокурор Эрик Стаселяк из Национальной прокуратуры сообщил PAP, что экспертиза, вероятно, может продлиться два дня из-за сложного характера огнестрельных ранений.

Малопольское отделение Национальной прокуратуры расследует оба дела. Согласно текущим данным, за оба инцидента ответственен один и тот же человек. Прокуратура расследует обстоятельства нападения в Кракове и убийства ближайших родственников 24-летнего нападавшего в Островце-Свентокшиском.

До смерти нападавшего прокуратура объявила, что проанализирует доказательства с целью предъявления обвинений и, возможно, подачи ходатайства о заключении его под стражу. Его состояние здоровья на тот момент описывалось как критическое.

Стрельба в Кракове

В субботу, 7 ноября, на главной рыночной площади в Кракове произошло нападение. 24-летний мужчина въехал на своем автомобиле на площадь, а затем открыл огонь из автоматического оружия по случайным людям. Шесть человек погибли, а 16 получили ранения, в том числе двое полицейских. Злоумышленник был ранен выстрелом. Полиция обнаружила тела трех ближайших родственников нападавшего в квартире его семьи в Островце-Свентокшиском.

В доме нападавшего в Кракове нашли тела трёх человек

Прокуратура расследует нападение в Кракове и убийство трех людей в Островце-Свентокшиском, расположенном примерно в 200 км от Кракова.