Стрілок з Кракова помер у лікарні

Фото: PAP

Винуватець суботнього нападу на головній ринковій площі (Rynek Główny) у Кракові у Польщі помер у лікарні в понеділок, 9 листопада, вранці. Про це повідомила поліція Малопольського воєводства, пише УНН з посиланням на PAP.

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Сьогодні вранці ми отримали інформацію з лікарні про смерть чоловіка. Нас повідомила лікарня, але прокуратура надасть більше інформації – повідомила пресслужба малопольської поліції агентству PAP.

Прокуратура вказала, що смерть злочинця не зупиняє розслідування; прокуратура розслідуватиме мотиви та можливі зв’язки.

За даними прокуратури, розтин шістьох жертв нападу в Кракові та трьох людей, убитих в Островці-Свентокшиському, заплановано розпочати в понеділок вранці. Прокурор Ерік Стаселяк з Національної прокуратури повідомив PAP, що експертиза, ймовірно, може тривати два дні через складний характер вогнепальних поранень.

Малопольське відділення Національної прокуратури розслідує обидві справи. Згідно з поточними даними, за обидва інциденти відповідальна одна й та сама особа. Прокуратура розслідує обставини нападу в Кракові та вбивства найближчих родичів 24-річного нападника в Островці-Свєнтокшиському.

Перед смертю нападника прокуратура оголосила, що проаналізує докази з метою висунення обвинувачень та, можливо, подання клопотання про взяття його під варту. Стан його здоров'я на той час описувався як критичний.

Стрілянина у Кракові

У суботу, 7 листопада, на головній ринковій площі у Кракові стався напад. 24-річний чоловік в'їхав на своєму автомобілі на площу, а потім відкрив вогонь з автоматичної зброї по випадкових людях. Шість людей загинули, а 16 отримали поранення, включаючи двох поліцейських. Зловмисника було підстрелено. Поліція знайшла тіла трьох найближчих родичів нападника в квартирі його родини в Островці-Свєнтокшиському.

У будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох людей

Прокуратура розслідує напад у Кракові та вбивство трьох людей в Островці-Свєнтокшиському, що за близько 200 км від Кракова.