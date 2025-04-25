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В апреле рф значительно усилила ракетные удары по густонаселенным городам Украины, количество жертв возросло - миссия ООН

Киев • УНН

 • 2588 просмотра

В апреле россия значительно усилила ракетные удары по густонаселенным городам Украины, что привело к росту числа жертв среди гражданских. Зафиксировано увеличение жертв на 46%.

В апреле рф значительно усилила ракетные удары по густонаселенным городам Украины, количество жертв возросло - миссия ООН

В апреле рф значительно усилила ракетные удары по густонаселенным городам Украины, что привело к росту числа жертв среди гражданских лиц. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, пишет УНН.

За период с 1 до 24 апреля 2025 года ММПЧУ подтвердила по меньшей мере 848 жертв среди гражданских лиц – 151 погибшего и 697 раненых. Это на 46 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Процесс верификации продолжается, поэтому количество жертв, вероятно, будет расти

- говорится в сообщении.

Отмечается, о массированном ударе рф в ночь на 24 апреля, в результате которого пострадали несколько областей Украины, а в Киеве погибли, по последним данным, 12 человек, 90 – получили ранения.

"Сцены разрушений и человеческих страданий, которые мы наблюдали сегодня утром в Киеве, демонстрируют тревожную тенденцию: именно гражданское население несет на себе бремя все более интенсивных и частых атак", – отметила Даниэль Белль, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

В миссии также упомянули российские удары по Сумам (где 13 апреля, в Вербное воскресенье погибли 35 человек, более 100 – были ранены) и Кривому Рогу (где 4 апреля в результате ракетного удара погибли 20 человек, в том числе девять детей, и еще один человек – в результате удара дронами в тот же день).

Другие крупные города, в частности Днепр и Запорожье, в течение последних недель также неоднократно подвергались интенсивным обстрелам. В каждом случае применение оружия взрывного действия с широкой зоной поражения: ракет, баражирующих боеприпасов и авиабомб почти ежедневно приводило к гибели и ранению гражданских лиц, а также значительному разрушению инфраструктуры

- отмечают в миссии.

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В ООН добавили, что в прифронтовых районах гражданское население находится под постоянной угрозой ударов беспилотников малого радиуса действия и вспомнили удар в Марганце Днепропетровской области по гражданскому автобусу, перевозившему работников на горно-обогатительный комбинат, в результате которого погибли девять человек, более полусотни – пострадали.

"Эти девять человек погибли, когда просто ехали на работу утром. Беспилотник, которым управляли в режиме реального времени, давал оператору возможность видеть, что цель – это обычный рейсовый автобус. И несмотря на это, он стал мишенью", – подчеркнула Даниэль Белль.

В ММПЧУ отмечают, что такие случаи не являются единичными, и наблюдатели зафиксировали рост числа погибших и раненых среди гражданских лиц в прифронтовых районах Херсонской, Донецкой, Сумской и Харьковской областей в результате ударов беспилотников малого радиуса действия.

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