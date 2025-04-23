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Ворожий удар по Марганцю: кількість постраждалих зросла до 54

Київ • УНН

 • 1846 перегляди

Після російської атаки на Марганець кількість постраждалих зросла до 54 осіб, 31 з них залишаються в лікарні. Раніше повідомлялося про 51 постраждалого, внаслідок атаки загинуло 9 людей.

Ворожий удар по Марганцю: кількість постраждалих зросла до 54

Через російський удар по Марганцю кількість постраждалих зросла до 54. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в Telegram, передає УНН.

За оновленими даними, у Марганці постраждали 54 людини. 31 пацієнт все ще в лікарні. Решта – амбулаторно 

- написав Лисак.

Доповнення

У середу, 23 квітня, російські окупанти атакували дроном автобус з працівниками у Марганці. В результаті ворожої атаки загинуло 9 жителів. Раніше повідомлялось про 51 постраждалого, але пізніше ця цифра зросла.

У Марганці оголошено триденну жалобу через російську атаку 23 квітня.

Анна Мурашко

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