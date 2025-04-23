Ворожий удар по Марганцю: кількість постраждалих зросла до 54

Через російський удар по Марганцю кількість постраждалих зросла до 54. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в Telegram, передає УНН.

За оновленими даними, у Марганці постраждали 54 людини. 31 пацієнт все ще в лікарні. Решта – амбулаторно - написав Лисак.

Доповнення

У середу, 23 квітня, російські окупанти атакували дроном автобус з працівниками у Марганці. В результаті ворожої атаки загинуло 9 жителів. Раніше повідомлялось про 51 постраждалого, але пізніше ця цифра зросла.

У Марганці оголошено триденну жалобу через російську атаку 23 квітня.