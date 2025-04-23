Ворожий удар по Марганцю: кількість постраждалих зросла до 54
Київ • УНН
Після російської атаки на Марганець кількість постраждалих зросла до 54 осіб, 31 з них залишаються в лікарні. Раніше повідомлялося про 51 постраждалого, внаслідок атаки загинуло 9 людей.
Через російський удар по Марганцю кількість постраждалих зросла до 54. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в Telegram, передає УНН.
За оновленими даними, у Марганці постраждали 54 людини. 31 пацієнт все ще в лікарні. Решта – амбулаторно
Доповнення
У середу, 23 квітня, російські окупанти атакували дроном автобус з працівниками у Марганці. В результаті ворожої атаки загинуло 9 жителів. Раніше повідомлялось про 51 постраждалого, але пізніше ця цифра зросла.
У Марганці оголошено триденну жалобу через російську атаку 23 квітня.