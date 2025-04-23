У Марганці через атаку рф вже 51 постраждалий, влада оголосила триденну жалобу
Київ • УНН
У Марганці оголошено триденну жалобу через російську атаку 23 квітня. Кількість постраждалих зросла до 51, росіяни вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії та дронів.
Через російську атаку по Марганцю 23 квітня у місті оголошено триденну жалобу. Про це повідомив в Telegram очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.
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Внаслідок атаки кількість постраждалих збільшилась до 51 людини. З них четверо осіб опинились у важкому стані.
Після цієї трагедії росіяни вдарили по Нікопольщині. Вони цілили з важкої артилерії та били fpv-дронами. Удари прийшлися на райцентр, Марганецьку та Покровську громади, заявив Лисак.
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У Синельниківському районі Дніпропетровщини внаслідок ворожих обстрілів була поранена 72-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу.
Також росіяни вдарили Новопавлівській та Межівській громадах КАБами та БПЛА. В результаті населених пунктах були понівечені 12 приватних будинків, підприємство та лінія електропередач.
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Нагадаємо
У середу, 23 квітня, російські окупанти атакували дроном автобус з працівниками у Марганці. В результаті ворожої атаки загинуло 9 жителів. Раніше повідомлялось про 32 постраждалих, але пізніше ця цифра зросла.
На Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих від удару дрона-камікадзе23.04.25, 16:20 • 4146 переглядiв