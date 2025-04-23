У Марганці через атаку рф вже 51 постраждалий, влада оголосила триденну жалобу

Через російську атаку по Марганцю 23 квітня у місті оголошено триденну жалобу. Про це повідомив в Telegram очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

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Внаслідок атаки кількість постраждалих збільшилась до 51 людини. З них четверо осіб опинились у важкому стані.

Після цієї трагедії росіяни вдарили по Нікопольщині. Вони цілили з важкої артилерії та били fpv-дронами. Удари прийшлися на райцентр, Марганецьку та Покровську громади, заявив Лисак.

Відомо про 3 потрощені будинки та господарську споруду. На інших територіях фахівці з'ясовують наслідки – заявив очільник Дніпропетровської ОВА.

У Синельниківському районі Дніпропетровщини внаслідок ворожих обстрілів була поранена 72-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу.

Також росіяни вдарили Новопавлівській та Межівській громадах КАБами та БПЛА. В результаті населених пунктах були понівечені 12 приватних будинків, підприємство та лінія електропередач.

У Зеленодольскій громаді ворожий безпілотник пошкодив сонячні панелі, але обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо

У середу, 23 квітня, російські окупанти атакували дроном автобус з працівниками у Марганці. В результаті ворожої атаки загинуло 9 жителів. Раніше повідомлялось про 32 постраждалих, але пізніше ця цифра зросла.

На Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих від удару дрона-камікадзе