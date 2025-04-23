В Марганце из-за атаки рф уже 51 пострадавший, власти объявили трехдневный траур

В связи с российской атакой по Марганцу 23 апреля в городе объявлен трехдневный траур. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В результате атаки количество пострадавших увеличилось до 51 человека. Из них четверо оказались в тяжелом состоянии.

После этой трагедии россияне ударили по Никопольщине. Они целили из тяжелой артиллерии и били fpv-дронами. Удары пришлись на райцентр, Марганецкую и Покровскую громады, заявил Лысак.

Известно о 3 разбитых домах и хозяйственной постройке. На других территориях специалисты выясняют последствия – заявил глава Днепропетровской ОВА.

В Синельниковском районе Днепропетровщины в результате вражеских обстрелов была ранена 72-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь.

Также россияне ударили по Новопавловской и Межевской громадах КАБами и БПЛА. В результате в населенных пунктах были повреждены 12 частных домов, предприятие и линия электропередач.

В Зеленодольской громаде вражеский беспилотник повредил солнечные панели, но обошлось без пострадавших.

Напомним

В среду, 23 апреля, российские оккупанты атаковали дроном автобус с работниками в Марганце. В результате вражеской атаки погибло 9 жителей. Ранее сообщалось о 32 пострадавших, но позже эта цифра возросла.

В Днепропетровской области возросло количество пострадавших от удара дрона-камикадзе