В Марганце из-за атаки рф уже 51 пострадавший, власти объявили трехдневный траур
Киев • УНН
В Марганце объявлен трехдневный траур в связи с российской атакой 23 апреля. Количество пострадавших возросло до 51, россияне ударили по Никопольщине из тяжелой артиллерии и дронов.
В связи с российской атакой по Марганцу 23 апреля в городе объявлен трехдневный траур. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В результате атаки количество пострадавших увеличилось до 51 человека. Из них четверо оказались в тяжелом состоянии.
После этой трагедии россияне ударили по Никопольщине. Они целили из тяжелой артиллерии и били fpv-дронами. Удары пришлись на райцентр, Марганецкую и Покровскую громады, заявил Лысак.
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В Синельниковском районе Днепропетровщины в результате вражеских обстрелов была ранена 72-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь.
Также россияне ударили по Новопавловской и Межевской громадах КАБами и БПЛА. В результате в населенных пунктах были повреждены 12 частных домов, предприятие и линия электропередач.
В Зеленодольской громаде вражеский беспилотник повредил солнечные панели, но обошлось без пострадавших.
Напомним
В среду, 23 апреля, российские оккупанты атаковали дроном автобус с работниками в Марганце. В результате вражеской атаки погибло 9 жителей. Ранее сообщалось о 32 пострадавших, но позже эта цифра возросла.
В Днепропетровской области возросло количество пострадавших от удара дрона-камикадзе23.04.25, 16:20 • 4138 просмотров