На Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих від удару дрона-камікадзе
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки дроном по Марганцю 49 людей постраждали, 31 опинилась в лікарні. Четверо у важкому стані, серед них двоє чоловіків і дві жінки.
Внаслідок атаки російським дроном-камікадзе по місту Марганець Дніпропетровської області постраждало 49 жителів. Про це повідомив в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.
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За словами Лисака, 31 людина опинилась в лікарні, серед них четверо у важкому стані. Йдеться про двох чоловіків і двох жінок.
Це оновлена інформація щодо наслідків російського удару по Марганцю. 31 людина госпіталізована. Четверо – по двоє чоловіків і жінок – у важкому стані
Нагадаємо
У середу, 23 квітня, російські окупанти атакували дроном автобус з працівниками у Марганці. В результаті ворожої атаки загинуло 9 жителів.
Раніше повідомлялось про 32 постраждалих, але пізніше ця цифра зросла. Пошкоджено транспортний засіб.
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