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На Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих від удару дрона-камікадзе

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Внаслідок російської атаки дроном по Марганцю 49 людей постраждали, 31 опинилась в лікарні. Четверо у важкому стані, серед них двоє чоловіків і дві жінки.

На Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих від удару дрона-камікадзе

Внаслідок атаки російським дроном-камікадзе по місту Марганець Дніпропетровської області постраждало 49 жителів. Про це повідомив в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

За словами Лисака, 31 людина опинилась в лікарні, серед них четверо у важкому стані. Йдеться про двох чоловіків і двох жінок.

Це оновлена інформація щодо наслідків російського удару по Марганцю. 31 людина госпіталізована. Четверо – по двоє чоловіків і жінок – у важкому стані

– заявив Лисак.

Нагадаємо

У середу, 23 квітня, російські окупанти атакували дроном автобус з працівниками у Марганці. В результаті ворожої атаки загинуло 9 жителів.

Раніше повідомлялось про 32 постраждалих, але пізніше ця цифра зросла. Пошкоджено транспортний засіб.

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Євген Устименко

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