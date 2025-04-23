На Київщині уламки збитого БпЛА спричинили пожежу в готельно-ресторанному комплексі: займання ліквідовано
Київ • УНН
У Броварському районі через падіння уламків збитого безпілотника загорівся готельно-ресторанний комплекс. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, обійшлося без жертв.
На Київщині ліквідували наслідки нічної атаки. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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У ніч на середу Київська область знову опинилася під прицілом ворожих безпілотників. У Броварському районі через падіння уламків збитого БпЛА загорівся готельно-ресторанний комплекс. Вогонь охопив дві окремі будівлі на території об'єкта.
Рятувальники прибули на місце й ліквідували пожежу, не допустивши її поширення на сусідні споруди. Попри масштаб загоряння, обійшлося без поранених чи загиблих – люди не постраждали.
Нагадаємо
Раніше у столиці та Київській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників. Сили ППО реагували на загрозу, жителів закликали залишатися в укриттях.
Київ та область під загрозою атаки БпЛА: оголошено повітряну тривогу23.04.25, 01:14 • 1806 переглядiв