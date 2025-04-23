Київ та область під загрозою атаки БпЛА: оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
У Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників. Сили ППО реагують на загрозу, жителів закликають залишатися в укриттях.
У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворога. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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За інформацією від Київської ОВА, у небі над Київщиною теж виявлено ворожі безпілотники. Відтак, Сили протиповітряної оборони реагують на загрозу.
Жителі регіону були попереджені про небезпеку та закликані залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Місцева влада закликає не ігнорувати сигнали тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Крім того, варто також пам'ятати про дотримання режиму інформаційної тиші, позаяк будь-яке публічне розміщення фото чи відео з роботою ППО може поставити під загрозу життя військових і цивільних.
Київ під загрозою: ворожі БпЛА ідуть на столицю, чути вибухи21.04.25, 04:56 • 43195 переглядiв