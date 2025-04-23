Киев и область под угрозой атаки БпЛА: объявлена воздушная тревога

В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки врага. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.

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По информации от Киевской ОВА, в небе над Киевской областью тоже обнаружены вражеские беспилотники. Следовательно, Силы противовоздушной обороны реагируют на угрозу.

Жители региона были предупреждены об опасности и призваны оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Местные власти призывают не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать правила безопасности.

Кроме того, следует также помнить о соблюдении режима информационной тишины, так как любое публичное размещение фото или видео с работой ПВО может поставить под угрозу жизнь военных и гражданских.

Киев под угрозой: вражеские БпЛА идут на столицу, слышны взрывы