Киев и область под угрозой атаки БпЛА: объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. Силы ПВО реагируют на угрозу, жителей призывают оставаться в укрытиях.
В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки врага. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
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По информации от Киевской ОВА, в небе над Киевской областью тоже обнаружены вражеские беспилотники. Следовательно, Силы противовоздушной обороны реагируют на угрозу.
Жители региона были предупреждены об опасности и призваны оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Местные власти призывают не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать правила безопасности.
Кроме того, следует также помнить о соблюдении режима информационной тишины, так как любое публичное размещение фото или видео с работой ПВО может поставить под угрозу жизнь военных и гражданских.
Киев под угрозой: вражеские БпЛА идут на столицу, слышны взрывы21.04.25, 04:56 • 43194 просмотра