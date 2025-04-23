Киев и область под угрозой атаки БпЛА: объявлена воздушная тревога

$41.380.02
47.770.74
ukenru
США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
18:22 • 14777 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

17:32 • 27775 просмотра

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

22 апреля, 13:40 • 63052 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
22 апреля, 09:55 • 76714 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

22 апреля, 08:27 • 98097 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 155001 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 119570 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 226254 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 119004 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 85253 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
0.8м/с
45%
750 мм
Популярные новости

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

22 апреля, 14:43 • 40858 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 13315 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 12756 просмотра

Резерв+ теперь будет отправлять уведомления, если военнообязанный находится в розыске ТЦК - Минобороны

22 апреля, 16:39 • 19322 просмотра

Рубио не едет в Лондон на переговоры по войне в Украине: кто представит США

17:37 • 9266 просмотра
публикации

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

22 апреля, 14:43 • 40861 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

22 апреля, 13:40 • 63052 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 апреля, 12:23 • 63720 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

22 апреля, 07:51 • 155001 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 125022 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 12760 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 13316 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 45334 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 37094 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 82746 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

Киев и область под угрозой атаки БпЛА: объявлена воздушная тревога

Киев • УНН

 • 268 просмотра

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. Силы ПВО реагируют на угрозу, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Киев и область под угрозой атаки БпЛА: объявлена воздушная тревога

В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки врага. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.   

Добавим

По информации от Киевской ОВА, в небе над Киевской областью тоже обнаружены вражеские беспилотники. Следовательно, Силы противовоздушной обороны реагируют на угрозу.

Жители региона были предупреждены об опасности и призваны оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Местные власти призывают не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать правила безопасности.

Кроме того, следует также помнить о соблюдении режима информационной тишины, так как любое публичное размещение фото или видео с работой ПВО может поставить под угрозу жизнь военных и гражданских.

Киев под угрозой: вражеские БпЛА идут на столицу, слышны взрывы21.04.25, 04:56 • 43194 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиев
Киевская область
Киев
Brent
$67.33
Bitcoin
$93,000.20
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,365.65
Ethereum
$1,755.24