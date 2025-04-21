Киев под угрозой: вражеские БпЛА идут на столицу, слышны взрывы
Киев • УНН
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеских БпЛА с северо-востока. российские беспилотники также угрожают Днепропетровской, Черкасской, Запорожской областям, в Киеве слышали взрывы.
В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.
Детали
Отмечается, что вражеские БпЛА направляются на столицу с северо-востока.
Кроме того, по информации ВС ВСУ, российские беспилотники угрожают Днепропетровской, Черкасской и Запорожской областям.
По данным СМИ, в Киеве уже были слышны звуки взрывов.
Напомним
По состоянию на 00:00 после окончания Пасхи российская армия 2935 раз нарушила данное самой же рф обещание о прекращении огня. Об этом со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, "характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным".
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