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На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
20 квітня, 14:07 • 15327 перегляди

На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський

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Київ під загрозою: ворожі БпЛА ідуть на столицю, чути вибухи

Київ • УНН

 • 1476 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення ворожих БпЛА з північного сходу. російські безпілотники також загрожують Дніпропетровській, Черкаській, Запорізькій областям, у Києві чули вибухи.

Київ під загрозою: ворожі БпЛА ідуть на столицю, чути вибухи

У Києві оголошено повітряну тривогу. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що ворожі БпЛА прямують на столицю з північного сходу.

Крім того, за інформацією ПС ЗСУ, російські безпілотники загрожують Дніпропетровській, Черкаській та Запорізькій областям.

За даними ЗМІ, у Києві, вже було чути звуки вибухів.

Нагадаємо

Станом на 00:00 після закінчення Великодня росіяйська армія 2935 разів порушила дану самою ж рф обіцянку про припинення вогню. Про це з посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, "характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним".

"Великоднє перемир’я" підтвердило відмову рф від пропозицій США та України щодо припинення вогню - ISW21.04.25, 02:15 • 1402 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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