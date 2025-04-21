Київ під загрозою: ворожі БпЛА ідуть на столицю, чути вибухи

У Києві оголошено повітряну тривогу. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

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Зазначається, що ворожі БпЛА прямують на столицю з північного сходу.

Крім того, за інформацією ПС ЗСУ, російські безпілотники загрожують Дніпропетровській, Черкаській та Запорізькій областям.

За даними ЗМІ, у Києві, вже було чути звуки вибухів.

Нагадаємо

Станом на 00:00 після закінчення Великодня росіяйська армія 2935 разів порушила дану самою ж рф обіцянку про припинення вогню. Про це з посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, "характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним".

"Великоднє перемир’я" підтвердило відмову рф від пропозицій США та України щодо припинення вогню - ISW