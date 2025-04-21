Київ під загрозою: ворожі БпЛА ідуть на столицю, чути вибухи
Київ • УНН
У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення ворожих БпЛА з північного сходу. російські безпілотники також загрожують Дніпропетровській, Черкаській, Запорізькій областям, у Києві чули вибухи.
У Києві оголошено повітряну тривогу. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.
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Зазначається, що ворожі БпЛА прямують на столицю з північного сходу.
Крім того, за інформацією ПС ЗСУ, російські безпілотники загрожують Дніпропетровській, Черкаській та Запорізькій областям.
За даними ЗМІ, у Києві, вже було чути звуки вибухів.
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