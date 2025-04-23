В Киевской области обломки сбитого БПЛА вызвали пожар в гостинично-ресторанном комплексе: возгорание ликвидировано
Киев • УНН
В Броварском районе из-за падения обломков сбитого беспилотника загорелся гостинично-ресторанный комплекс. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, обошлось без жертв.
В Киевской области ликвидировали последствия ночной атаки. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
В ночь на среду Киевская область снова оказалась под прицелом вражеских беспилотников. В Броварском районе из-за падения обломков сбитого БпЛА загорелся гостинично-ресторанный комплекс. Огонь охватил два отдельных здания на территории объекта.
Спасатели прибыли на место и ликвидировали пожар, не допустив его распространения на соседние постройки. Несмотря на масштаб возгорания, обошлось без раненых или погибших – люди не пострадали.
Напомним
Ранее в столице и Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. Силы ПВО реагировали на угрозу, жителей призывали оставаться в укрытиях.
Киев и область под угрозой атаки БпЛА: объявлена воздушная тревога23.04.25, 01:14 • 1618 просмотров