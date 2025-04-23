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Вражеский удар по Марганцу: количество пострадавших возросло до 54

Киев • УНН

 • 1304 просмотра

После российской атаки на Марганец количество пострадавших возросло до 54 человек, 31 из них остаются в больнице. Ранее сообщалось о 51 пострадавшем, в результате атаки погибли 9 человек.

Вражеский удар по Марганцу: количество пострадавших возросло до 54

Из-за российского удара по Марганцу количество пострадавших возросло до 54. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram, передает УНН.

По обновленным данным, в Марганце пострадали 54 человека. 31 пациент все еще в больнице. Остальные – амбулаторно 

- написал Лысак.

Дополнение

В среду, 23 апреля, российские оккупанты атаковали дроном автобус с работниками в Марганце. В результате вражеской атаки погибли 9 жителей. Ранее сообщалось о 51 пострадавшем, но позже эта цифра возросла.

В Марганце объявлен трехдневный траур из-за российской атаки 23 апреля.

Анна Мурашко

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