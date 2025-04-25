У квітні рф значно посилила ракетні удари по густонаселених містах України, кількість жертв зросла - місія ООН

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції
Ексклюзив
11:13 • 4028 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

10:48 • 8352 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

10:30 • 14876 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

09:10 • 17819 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
07:40 • 25806 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

05:56 • 57165 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 52044 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Ексклюзив
24 квітня, 16:02 • 88139 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

24 квітня, 12:42 • 84481 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

24 квітня, 11:00 • 96192 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3м/с
31%
745 мм
Популярнi новини

У Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА: вибухи чули в Євпаторії, Ялті та Саках

25 квітня, 02:50 • 41941 перегляди

За добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 48 крилатих ракет - Генштаб

25 квітня, 04:58 • 37451 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 29692 перегляди

Спецпосланець Трампа прибув до москви на переговори з путіним - росЗМІ

07:41 • 10060 перегляди

Країни ЄС не поспішають з пропозицією Єврокомісії щодо збільшення витрат на оборону - Euractiv

08:04 • 14435 перегляди
Публікації

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

10:30 • 14876 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

05:56 • 57165 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 118305 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 284737 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 174677 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Стів Віткофф

Кейр Стармер

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпропетровська область

Крим

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 30071 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 35200 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 42796 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 74450 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 103831 перегляди
Актуальне

Євро

Шахед-136

Lockheed C-130 Hercules

General Atomics MQ-9 Reaper

Lockheed Martin F-35 Lightning II

У квітні рф значно посилила ракетні удари по густонаселених містах України, кількість жертв зросла - місія ООН

Київ • УНН

 • 3374 перегляди

У квітні росія значно посилила ракетні удари по густонаселених містах України, що призвело до зростання кількості жертв серед цивільних. Зафіксовано збільшення жертв на 46%.

У квітні рф значно посилила ракетні удари по густонаселених містах України, кількість жертв зросла - місія ООН

У квітні рф значно посилила ракетні удари по густонаселених містах України, що призвело до зростання кількості жертв серед цивільних осіб. Про це повідомила Моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні, пише УНН.

За період з 1 до 24 квітня 2025 року ММПЛУ підтвердила щонайменше 848 жертв серед цивільних осіб – 151 загиблого і 697 поранених. Це на 46 відсотків більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Процес верифікації триває, тому кількість жертв, імовірно, зростатиме

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, про масований удар рф в ніч на 24 квітня, внаслідок якого постраждали кілька областей України, а в Києві загинули, за останніми даними, 12 людей, 90 – зазнали поранення.

"Сцени руйнувань і людських страждань, які ми спостерігали сьогодні вранці в Києві, демонструють тривожну тенденцію: саме цивільне населення несе на собі тягар дедалі інтенсивніших і частіших атак", – зазначила Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

У місії також згадали російські удари по Сумах (де 13 квітня, у Вербну неділю загинули 35 людей, понад 100 – були поранені) і Кривому Розі (де 4 квітня внаслідок ракетного удару загинули 20 людей, зокрема дев’ятеро дітей, і ще одна людина – внаслідок удару дронами того ж дня).

Інші великі міста, зокрема Дніпро і Запоріжжя, протягом останніх тижнів також неодноразово зазнавали інтенсивних обстрілів. У кожному випадку застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження: ракет, баражувальних боєприпасів й авіабомб майже щоденно спричиняло загибель і поранення цивільних осіб, а також значне руйнування інфраструктури

- наголошують у місії.

Реєстр збитків: у Раді Європи прогнозують 6 млн заявок від постраждалих українців25.04.25, 12:19 • 5552 перегляди

В ООН додали, що у прифронтових районах цивільне населення перебуває під постійною загрозою ударів безпілотників малого радіусу дії і згадали удар у Марганці на Дніпропетровщині по цивільному автобусу, що перевозив працівників на гірничозбагачувальний комбінат, внаслідок якого загинули дев’ятеро людей, понад пів сотні – постраждали.

"Ці дев’ятеро людей загинули, коли просто їхали на роботу вранці. Безпілотник, яким керували в режимі реального часу, давав оператору змогу бачити, що ціль – це звичайний рейсовий автобус. І попри це, він став мішенню", – наголосила Даніель Белль.

У ММПЛУ зазначають, що такі випадки не є поодинокими, і спостерігачі зафіксували зростання кількості загиблих і поранених серед цивільних осіб в прифронтових районах Херсонської, Донецької, Сумської і Харківської областей внаслідок ударів безпілотників малого радіусу дії.

Атаки рф на Україну: окупанти вбили і поранили понад 30 українських дітей за 3 дні25.04.25, 13:16 • 3760 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Дніпро
Україна
Кривий Ріг
Донецьк
Запоріжжя
Херсон
Суми
Київ
Харків
Brent
$65.61
Bitcoin
$93,632.60
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.37
Золото
$3,308.40
Ethereum
$1,771.67