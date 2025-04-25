У квітні рф значно посилила ракетні удари по густонаселених містах України, кількість жертв зросла - місія ООН

У квітні рф значно посилила ракетні удари по густонаселених містах України, що призвело до зростання кількості жертв серед цивільних осіб. Про це повідомила Моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні, пише УНН.

За період з 1 до 24 квітня 2025 року ММПЛУ підтвердила щонайменше 848 жертв серед цивільних осіб – 151 загиблого і 697 поранених. Це на 46 відсотків більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Процес верифікації триває, тому кількість жертв, імовірно, зростатиме - йдеться в повідомленні.

Зазначається, про масований удар рф в ніч на 24 квітня, внаслідок якого постраждали кілька областей України, а в Києві загинули, за останніми даними, 12 людей, 90 – зазнали поранення.

"Сцени руйнувань і людських страждань, які ми спостерігали сьогодні вранці в Києві, демонструють тривожну тенденцію: саме цивільне населення несе на собі тягар дедалі інтенсивніших і частіших атак", – зазначила Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

У місії також згадали російські удари по Сумах (де 13 квітня, у Вербну неділю загинули 35 людей, понад 100 – були поранені) і Кривому Розі (де 4 квітня внаслідок ракетного удару загинули 20 людей, зокрема дев’ятеро дітей, і ще одна людина – внаслідок удару дронами того ж дня).

Інші великі міста, зокрема Дніпро і Запоріжжя, протягом останніх тижнів також неодноразово зазнавали інтенсивних обстрілів. У кожному випадку застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження: ракет, баражувальних боєприпасів й авіабомб майже щоденно спричиняло загибель і поранення цивільних осіб, а також значне руйнування інфраструктури - наголошують у місії.

Реєстр збитків: у Раді Європи прогнозують 6 млн заявок від постраждалих українців

В ООН додали, що у прифронтових районах цивільне населення перебуває під постійною загрозою ударів безпілотників малого радіусу дії і згадали удар у Марганці на Дніпропетровщині по цивільному автобусу, що перевозив працівників на гірничозбагачувальний комбінат, внаслідок якого загинули дев’ятеро людей, понад пів сотні – постраждали.

"Ці дев’ятеро людей загинули, коли просто їхали на роботу вранці. Безпілотник, яким керували в режимі реального часу, давав оператору змогу бачити, що ціль – це звичайний рейсовий автобус. І попри це, він став мішенню", – наголосила Даніель Белль.

У ММПЛУ зазначають, що такі випадки не є поодинокими, і спостерігачі зафіксували зростання кількості загиблих і поранених серед цивільних осіб в прифронтових районах Херсонської, Донецької, Сумської і Харківської областей внаслідок ударів безпілотників малого радіусу дії.

Атаки рф на Україну: окупанти вбили і поранили понад 30 українських дітей за 3 дні