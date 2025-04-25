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Реєстр збитків: у Раді Європи прогнозують 6 млн заявок від постраждалих українців

Київ • УНН

 • 3664 перегляди

Рада Європи очікує на 6 млн заявок до Реєстру збитків від постраждалих від російської агресії українців, повідомила очільниця постійної української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева.

Реєстр збитків: у Раді Європи прогнозують 6 млн заявок від постраждалих українців

У Раді Європи прогнозують 6 мільйонів заявок до Реєстру збитків з боку українців, які постраждали від російської агресії. Про це повідомили у пресслужбі партії "Слуга народа", передає УНН.

Деталі

За словами народного депутата, очільниці постійної української делегації у ПАРЄ Марії Мезенцевої, до Реєстру збитків українці подали понад 20 тисяч заявок, але колеги в Раді Європи називали очікувані цифри до 6 мільйонів заявок.

Мезенцева нагадала, що наразі відкрито 9 категорій для компенсації, а загалом планується зробити 45 таких категорій. Українці можуть подати заявку через мобільний додаток "Дія".

Для нас важливо, що сьогодні відповідальність за агресію абсолютно прямо і практично пов’язана з тим, що може зробити кожен українець і українка вже сьогодні просто у своєму телефоні

 – заявила Мезенцева.

Доповнення

Міжнародний реєстр збитків завданих агресією російської федерації проти України був створений в травні 2023 року. Це міжнародна організація і цифрова платформа міжурядового співробітництва, що діє в інституційних рамках Ради Європи і приймає заяви постраждалих.

Даний реєстр створено на 3 роки з можливістю подальшого продовження.

Реєстр збитків для України: хто може подати заяву на відшкодування та які категорії відкриються до кінця року 17.04.25, 09:17 • 91102 перегляди

Євген Устименко

Євген Устименко

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